annonse

annonse

Det er Kay Erikssen i Mannegruppa Ottar som skriver dette på Facebook.

– Aron Jahnsen slipper ut fra Halden fengsel i morra kl 0900, skrever Eriksen på Facebook onsdag og oppfordret støttespillere til å møte opp.

– Endelig vår store forkjemper. En fri mann. En stor dag for Norge! skrives det på en annen statusoppdatering torsdag formiddag.

annonse

Aron Jahnsen ble i juli 2021 dømt til ett år og tre måneders ubetinget fengsel for 37 tilfeller av brudd på straffelovens paragraf 266, hensynsløs adferd, og for ett tilfelle av brudd på straffelovens paragraf 667, som er krenkelse av privatlivets fred.

Han ble også dømt for to tilfeller av trusler, og for hindring av og grov uaktsom vold mot offentlig tjenestemann, samt motarbeidelse av rettsvesenet.

Jahnsen ble dømt til å betale mellom 15.000 og 20.000 kroner i oppreisning til hver av de «fornærmede» i saken.

annonse

Jahnsen oppsøkte 16 personer og skal blant annet ha lagt bilder av overgrepsdømte i postkasser og skrevet ting som «Nabovarsel. Voldtok venninnen til datter’n sin som var på overnattingsbesøk.» Han ble kjent som «Nabovarsleren».

– Barns sikkerhet trumfer hensyn til retten til å være anonym. Pedofile og overgripere utgjør en trussel mot samfunnet, slo Jahnsen fast under rettssaken.

Les også: – Jeg tenkte at menn kan være menn. Så merket jeg at det ikke er greit

Jahnsen begynte soningen i januar og er nå sluppet ut.

I kommentarfeltene er det glede over løslatelsen. Det har kommet hundrevis av kommentarer.

– Kan ikke annet enn klapp for slike mennesker! Keep up the good work, skriver en.

– Gi gass mann, skriver en annen.

– Endelig er han ute. Det skulle ikke vært lov å gi straff når han jobber med noe bra som å gjøre barn trygge i nabolaget, skriver en kvinne.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474