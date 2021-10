annonse

Avisa Oslo melder at NAV Gamle Oslo er stengt ut dagen etter at de fikk en trussel på e-post.

NAVs pressevakt bekrefter overfor avisen at de «etter en vurdering knyttet til en trussel» har besluttet å stenge avdelingen ut dagen. De ansatte ble varslet ved 10-tiden.

NAV Gamle Oslo holder til på Tøyen.

Politiet bekrefter til Avisa Oslo at de undersøker saken etter å ha mottatt en anmeldelse. Politiets operasjonsleder Guro Sandnes opplyser til avisen at politiet har vært i kontakt med Nav-kontoret. Hun understreker at trusselen ble fremsatt på e-post og at ingen har møtt opp fysisk på kontoret.

