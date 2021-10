annonse

Østerrikes koalisjonsregjering kan bli felt etter at det ble kjent at kontoret til kansler Sebastian Kurz etterforskes for bestikkelser.

Kurz håper å bli sittende. Torsdag antydet imidlertid De grønne at de kan komme til å avslutte regjeringssamarbeidet med Kurz’ konservative parti ÖVP.

– Vi kan ikke gå tilbake som om ingenting har skjedd. Kanslerens evne til å styre er usikker, sier visestatsminister Werner Kogler.

Vil ikke gå

Kurz selv mener at saken ikke bør bety at han må gå av.

– Jeg håper vi vil fortsette å ha stabile forhold i landet vårt, sier Kurz, som mener det er De grønne som eventuelt må se etter andre muligheter for å danne regjering med parlamentarisk flertall.

Opposisjonen har varslet et mistillitsforslag mot Kurz tirsdag neste uke.

Politiet aksjonerte onsdag mot både ÖVP og Kurz’ kontor.

Positiv omtale

Påtalemyndigheten mener at er det mistanke om at det er brukt midler fra finansdepartementet til å betale for politisk motiverte og manipulerte meningsmålinger for å stille Kurz og det konservative partiet ÖVP i godt lys. Det skal ha blitt gjort i 2016, mens Kurz var utenriksminister.

