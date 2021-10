annonse

annonse

En person er pågrepet for å ha truet ansatte ved NAV Gamle Oslo, melder NTB.

Oslo politidistrikt opplyser på Twitter at personen er kjørt til arresten og vil bli avhørt innen kort tid. De skrev først at var snakk om NAV Grorud, men opplyser nå at det gjelder NAV Gamle Oslo, som ble stengt tidligere i dag etter at de hadde mottatt trusler på e-post.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse