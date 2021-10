annonse

Vil ha slutt på barnløs-livsstil-promotering.

I år gikk påtalemyndighetene i Moskva til sak mot Aleksej Navalnyjs hovedkontor og stiftelse, kjent som The Anti-Corruption Foundation.

I retten argumenterte myndighetene for at Navalnyj-nettverket er ekstremister hvis agenda vil destabilisere Russland sosialt og politisk.

Det sa Moskvas byrett seg enig i, og tillot å forby nettverket.

Avviklingen av Navalnyj-nettverket skjedde delvis fra myndighetenes side og delvis ved at medlemmer trakk seg av frykt for rettslige følger.

Russiske myndigheter kan blant annet fryse bankkonti til personer som anses å være tilknyttet eller bistå ekstremisme-dømte individer.

Nå kan LHBT-organisasjoner, feminister og barnefri-bevegelsen stå for tur.

Russiske myndigheter mener at disse gruppene er ytterliggående ved at de angivelig svekker grunnlaget for samfunnet og nasjonen, nemlig familier og barnefødsler.

Det er Andrej Tsyganov, styreleder i det russiske medietilsynets kommisjon for beskyttelse av barn, som tar til orde for dette, skriver The Moscow Times.

Tsyganovs forslag kom for øvrig samme dag som Russlands justisdepartement klassifiserte Ivanovo-sentret for kjønnsstudier som utenlandsk agent. Denne betegnelsen gis organisasjoner som helt eller delvis finansieres av utenlandske interesser.

Selv om Navalnyj-nettverket, LHBT-organisasjoner, feminister og barnefri-bevegelsen (childfree) gis merkelapper som liberale, moderne og demokratiske, har russiske myndigheter et annet syn på saken.

De oppfatter bevegelsene som identitetspolitiske avarter av marxismen, med mål eller som utfall å skape splid mellom landets innbyggere.

At bevegelsene implisitt eller direkte også promoterer frivillig barnløshet som et alternativ overfor den oppvoksende slekt, det i et land som sliter med svak befolkningsvekst, trekker også ned i russiske myndigheters vurdering.

Polyamori og biseksualitet anses også med skepsis.

Dessuten er russiske myndigheter lite begeistret for religiøse sekter langt utenfor de konvensjonelle linjene innen kristendom, jødedom og islam.

Dette har Jehovas Vitner fått merke. De seneste årene er bevegelsen blitt utsatt for klappjakt, med fengselsstraff til lederne og inndratt eiendom.

Russland, en multietnisk og -religiøs føderasjon, ser ublidt på personer og bevegelser som påstås å oppildne til hat mellom landets innbyggere og dermed slå kiler i den nasjonale enheten mellom kristne, jøder, muslimer, russere og ikke-russere.

Herunder har russiske myndigheter slått ned på homofobi. I 2019 ble et bakeri i Sibir dømt for å ha hengt opp et skilt med påskriften «Sopere ikke tillatt».

I tillegg til at skiltet ydmyker homofile og lesbiske som gruppe, mente dommeren at det oppildner til hat, og bøtela innehaveren.

Også i St. Petersburg, Russlands nest største by, hengte et bakeri opp et skilt som i krasse ordelag avviste LHBT-personer som kunder. Da byens påtalemyndigheter fikk nyss i dette, beordret de innehaveren til å fjerne skiltet og godta LHBT-personer på linje med andre.

