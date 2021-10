annonse

Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD) krever en innføring av kvitteringsordning ved politikontroller. De hevder at kontrollene oppleves som alt annet enn høflige og profesjonelle.

– Vi ber AP og SP i Hurdal om å innføre kvitteringsordning ved politikontroller, skriver Akhenaton de Leon i Vårt Oslo. Han er Daglig leder av Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering og sier at politiets kontroller er skadelig for samfunnet:

– Etnisk profilering er skadelig for samfunnet. Etter å ha blitt kontrollert for ente gang, så er konklusjonen for mange at politiet ikke bare er uprofesjonelle, men også huser fordomsfulle og rasistiske holdninger.

OMOD mottar årlig 2 040 000 kroner i statsstøtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Organisasjonen ledes av Akhenaton Oddvar de Leon, en norsk antirasismeaktivist som var med på å etablere OMOD i 1992.

– De kontrollerte sitter igjen med en følelse av avmakt og fortvilelse; hvorfor meg? skriver Akhenaton de Leon, og legger til:

– Overkontroll skaper kontrollslitasje, frustrasjon og fremmedgjøring og, i ytterste konsekvens, radikalisering. Dette er ikke ønskelig for noen.



Han ber Arbeiderpartiet og Senterpartiet om å følge Oslo Arbeiderparti og byrådet i Oslos eksempel og nedfelle kvitteringsordningen i regjeringsplattformen.

– Etnisk profilering er skadelig for samfunnet og et nasjonalt anliggende. Derfor mener vi at dette er noe som hører til i deres regjeringsplattform.

