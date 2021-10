annonse

annonse

Tidligere sa norske statsmenn gjerne at «Norge er en gammel nasjon, men en ung stat». De mente dette forklarte hvorfor vi har en «utenrikspolitisk kultur» påfallende forskjellig fra selv våre nærmeste naboland.

Danmark og Sverige er blant Europas eldste stater. De dominerte lenge Østersjø-regionen og Nord-Europa. De har fortsatt et diplomati med et embetsverk som nyter internasjonal anerkjennelse. Det har også Finland. Det samme kan ikke sies om Norge.

Den finske stat ble til i 1808 og er også en ‘ung’ stat av omtrent av samme alder som Norge, men der slutter likheten. Landets svensktalende embetsverk spilte en sentral rolle i det russiske imperiums forsvar og administrasjon før Finland ble selvstendig. Den finske staten fikk dermed et embetsverk og en politisk og forvaltningsmessig kultur som de tok med seg langt inn i det 20. århundret. Fortsatt omtales finske diplomater og folkerettseksperter som «verdensledende».

annonse

Vi kan ikke vise til noe tilsvarende i Norge. Snarere tvert om. Norge ‘stakk av’ fra Danmark i 1814 og fra Sverige i 1905, men måtte starte på nokså bar bakke da vi skulle etablere vår egen utenrikstjeneste i 1905. Som småstat, ble det hevdet, hadde vi ingen mulighet for å føre en egen utenrikspolitikk. Vi hadde bare «handelsinteresser». Rederne laget vår «utenrikspolitikk» og betalte våre få diplomater som i førstningen stort sett holdt seg til konsulære oppgaver knyttet til skipsfarten og utenrikshandelen. Vi forlot unionen under banneret om «ingen utenrigspolitik at have».

Ikke desto mindre, kom uavhengigheten ikke av seg selv. Den var ingen gave fra vennligsinnede stormakter. Unionsoppløsningen ble fredelig, fordi vi også viste styrke. «Venstreforsvaret» fra 1880-tallet hadde gitt oss et offiserskorps og et forsvar som ga oss uavhengigheten i 1905, men også Hærordningen av 1909 som sikret oss nøytraliteten under Verdenskrigen seks år senere. Vi hadde få diplomater, men flere offiserer. Generalstaben var mer enn et militært planapparat. Forsvaret ble bærer av den nye statens utenriks- og forsvarspolitisk kompetansekultur.

Det forsvant imidlertid fort etter verdenskrigen og den vedvarende økonomiske krisen i de harde 20-åra. Venstres visjoner om en verden ledet av Folkeforbundet og Arbeiderpartiets visjoner om ‘det brukne geværs’ politikk, førte til en avvikling av det kompetansemiljø, institusjoner og personell unionskrisene hadde frembragt.

annonse

Dette fikk vi og resten av verden betale dyrt for i 1940. Det vellykkede tyske overfallet med en liten invasjonsstyrke på knapt 9.000 mann på et uforberedt Norge la, sammen med en sterkt misligholdt svensk nøytralitet, premissene for at «den siste europeiske krig» ble en verdenskrig. Om det norske forsvaret hadde vært like sterkt i 1940 som det var i 1905 og i 1914 ville verdenshistorien fått et helt annet forløp. Hvilket, vil vi aldri få vite. Men det påhviler mellomkrigstidens virkelighetsfjerne norske politikere et stort ansvar for at det gikk som det gikk.

Fem års okkupasjon lærte oss imidlertid mye. Under den kalde krigen ble vi flere ganger gjenstand for ubehagelig oppmerksomhet fra supermaktene. Men ingen betvilte vår evne og vilje til å beholde kontroll over eget territorium. Dette ga troverdighet til vårt mål om å avskrekke, berolige og samarbeide. De selvpålagte sikkerhetspolitiske restriksjonene holdt stormaktene på begge sider av Atlanteren en armlengdes avstand fra oss, og fra hverandre.

I 1990 mente imidlertid ‘visjonære’ akademikere og sentrale politikere å vite, at «historien var slutt» og at krig i Europa kunne utelukkes i all overskuelig fremtid. Et ikke ubetydelig paradigmeskifte inntrådte i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Egen kapasitet til avskrekking ble ikke lenger ansett nødvendig. Med Forsvarsstudie 2000 ble den nasjonale forsvarsterskelen avviklet. Oppgaven til de begrensede kapasiteter som ble igjen var egentlig i realiteten å bli nedkjempet og opptre som et ‘trip wire’ forsvar for å påkalle hjelp fra våre allierte, først og fremst USA.

Etter årtusenskiftet har vi sett et stadig mer selvhevdende Russland som søker å reetablere tidligere demarkasjonslinjer mellom øst og vest etter NATOs og EUs ekspansjon inn i tradisjonell russisk interessesfære. Det har ført til økt spenning i Europa og i våre nærområder. I stedet for å gjenoppbygge den nasjonale forsvarsterskelen har de to regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og Høyre, lagt til rette for etablering av fremskutte amerikanske baser, styrker og kapasiteter på norsk jord.

Forsvaret av Norge er i realiteten overlatt til USA. Det er ikke lenger Norge, men USA, som nå er ‘NATO i nord’. Norge er ikke lenger å betrakte som en buffer mellom stormaktene, men kan i stedet oppfattes av russerne som en fremskutt amerikansk base. Det har svekket norsk sikkerhet og økt faren for stormaktskonfrontasjon på norsk territorium.

Parallellene til mellomkrigstiden er åpenbare, men det er også forskjellene. I mellomkrigstiden ledet eskapismen i Arbeiderpartiet og Venstre til at egen forsvarsevne ble avviklet i håp om at nøytralitetspolitikken skulle holde oss utenfor den forestående konfrontasjonen mellom stormaktene. I dag er det Arbeiderpartiet og Høyre som har bygd ned forsvaret. Det er fortsatt eskapismen som rår. Men denne gang har vi gått til det motsatte sikkerhetspolitiske ytterpunkt og overlatt forsvaret av Norge til en fremmed makt, USA. Det kan vise seg å være like katastrofalt for norsk sikkerhet som nøytralitetspolitikken viste seg å være i 1940.

Les også: På denne listen er Mike Pence nr. 1 og Erik Selle nr. 47 (+)

Vi har bragt amerikanerne inn på Russlands dørterskel. Det øker spenningen og faren for konfrontasjon i vårt nærområde. Solidariteten i NATO er skjør nok fra før, og ikke noe vi kan ta for gitt. Konflikten mellom Frankrike, Storbritannia og USA i forbindelse med det australske ubåtkjøpet er bare et nylig eksempel. Dertil, og enda mer bekymringsfullt, er at isolasjonismen i amerikansk politikk har fått et oppsving i et splittet og svekket USA som har sin utenriks- og sikkerhetspolitiske oppmerksomhet først og fremst rettet mot Sørkinahavet og Kina, men også mot Gulfen og Iran samt Svartehavet og Russland for ikke å glemme Nord-Korea.

annonse

Selv om viljen skulle være tilstede, er det langt fra sikkert USA vil ha kapasitet til å komme oss til unnsetning om vi skulle trenge det f.eks. i forbindelse med en konflikt med russerne i Svalbardsonen eller Barentshavet eller endog i Finnmark og Troms. Det eneste vi kan stole 100% på er egen forsvarskapasitet og den er i stor grad avviklet.

Lite er lært av historien. Få husker hvorfor vi unngikk krig med svenskene i 1905, hvorfor vi klarte å holde oss utenfor første verdenskrig i 1914 og hvordan vi bidro til avspenning i nordområdene under Den kalde krigen med våre selvpålagte sikkerhetspolitiske restriksjoner kombinert med et sterkt nasjonalt forsvar.

Med nedbyggingen av forsvaret er mye av den forsvars- og sikkerhetspolitiske kompetansen forsvunnet. I tillegg er den generasjonen offiserer som hadde stormaktenes makt- og interessepolitikk friskt i minne, for lengst pensjonert. ‘Aldri mer’ er blitt et slagord fra gamle dager og uten innhold for Afghanistan-generasjonen av offiserer.

Mangelen på utenrikspolitisk kultur og tradisjon, tilsvarende våre naboland, gjør dessuten embetsverket i Utenriksdepartementet (UD) og Forsvarsdepartementet (FD) til et lett offer for naive politikeres sparekniver og kortsiktige prioriteringer, og for ulike ‘moteretninger’ i de sikkerhetspolitiske utredningsmiljøene som den besnærende, men uforståelig naive teorien om at historien var død og faren for krig var over for godt.

I tillegg kommer at Sikkerhetspolitisk avdeling og NATO-kontoret i UD ikke lenger er hva det det en gang var. Det faglige tyngdepunktet i UD er flyttet fra en real- og interessedrevet utenrikspolitikk til bistand, fredsmekling og den verdidrevne ambisjonen om Norge som humanitær stormakt. Avdeling for sikkerhetspolitikk i FD har aldri vært hva den egentlig burde være og den politisk overstyringen av forsvarsplanleggingen som fulgte med introduksjonen av integrert strategisk forsvarsledelse i 2003, underminerte fullstendig de fagmilitære rådgivernes integritet.

Historien er ikke slutt. Norge og Den skandinaviske halvøy er ikke uten strategisk betydning. Tvert om, tyder utviklingen i relasjonene mellom stormaktene og i våre sikkerhetspolitiske omgivelser på, at vi kan bli stilt overfor større utfordringer enn på lenge. Det burde etter hvert bli klart for flere. Nøktern og realistisk analyse tilsier at vi må bryte med den rådende eskapismen i Stortinget og opportunismen i de sikkerhetspolitiske fagmiljøene. Demagogi, ønsketenkning og ren retorikk må erstattes med faktisk kunnskap og historisk erfaring. Pengesløseriet og den verdidrevne engasjementspolitikken må vike for seriøs, interessedrevet og realpolitisk fundert utenriks- og forsvarspolitisk strategi.

I mangel av utenrikspolitisk tradisjon og kultur må vi utvikle et embetsverk som er bærere av faktisk kompetanse og velge politikere som opptrer ansvarlig i forvaltning av statens sikkerhet. Se til Finland, som har vedlikeholdt sitt nasjonale forsvar og som med halvdelen av det norske forsvarsbudsjettet trolig har dobbelt så stor forsvarsevne. Se til Sverige, som i lengre tid har søkt å gjenoppbygge sitt nasjonale forsvar og som søker samarbeide med USA, sine nordiske naboer og EU, men som ikke gjør seg ensidig avhengig av noen. Og se til Danmark, som har satt foten ned for virkelighetsflukten og den destruktive befolknings- og innvandringspolitikken som tapper ressurser og som splitter og river opp samfunnet innenfra.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474