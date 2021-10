annonse

Kina krever at USA stanser våpenleveranser og militær kontakt med Taiwan.

Dette skjer etter avsløringen av at amerikanske soldater trener opp bakkestyrker på øya, skriver NTB.

Wall Street Journal kunne meddele torsdag at et tyvetalls soldater fra det amerikanske marineinfanteriet trener lokale bakkestyrker. Amerikanske tjenestemenn opplyste til avisen at styrken har vært på Taiwan i minst et år.

Kina regner Taiwan som sitt territorium. Det kinesiske utenriksdepartementets talsmann Zhao Lijian sier Beijing vil ta «alle nødvendige skritt» for å sikre sin suverenitet og territoriale integritet.

