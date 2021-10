annonse

Jurist og folkerettsekspert Cecilie Hellestveit advarer mot for mange utenlandske akademikere. Hun frykter Norge skal få mangel på kompetente mennesker som jobber for norske interesser og forstår norske forhold.

Hun sier til Aftenposten at siden norsk utdanningssektor er offentlig finansiert, skal den først og fremst utdanne norske borgere til å drifte den norske samfunnsmodellen.

– Når en del fag har veldig mange utenlandske borgere, kan det være fint for å rekruttere god kompetanse utenfra eller fra et bistandsperspektiv. Men hvis utlendinger som ikke kjenner det norske samfunnet, styrer fagutviklingen, endrer vi Norge over tid, påpeker hun.

Hun mener Norge trenger et sterkt nasjonalt miljø for å kunne forvalte sine interesser. Hun frykter at internasjonale forskere ikke har tid og anledning til å investere i det norske samfunnet, blant annet grunnet publiseringspress og at deltagelse i offentlig debatt ikke premieres karrieremessig.

– Jeg snakker flere språk og har bodd store deler av livet i utlandet. Jeg vet hvordan det er å være forsker i utlandet. Hvor lett det er kun å utnytte det til å forske på det man har lyst til, sier Hellestveit.

Tall fra Nifu viser at andelen forskere i Norge som er født i utlandet, har økt fra 18 prosent i 2007 til 29 prosent i 2018. Blant postdoktorene er 66 prosent av kvinnene og 75 prosent av mennene fra et annet land enn Norge, opplyser Aftenposten.

Hellestveit sier til avisen at forskning med utgangspunkt i andre lands tradisjoner ikke kan brukes ukritisk i Norge innen fag som økonomi, historie, jus og statsvitenskap. Hun nevner amerikanske teorier om ulikhet som eksempel.

– Woke-kulturen fra USA er veldig kontekstuell. Den handler om USAs slavehistorie og feil begått gjennom mange år. Dette kan ikke sammenlignes med rasismen i Norge, mener hun.

Hun påpeker at mange ikke tør å snakke om dette av frykt for å bli stemplet som fremmedfiendtlige, brune og rasistiske, og mener at tiden nå er overmoden for å ta debatten om utenlandske akademikere.

