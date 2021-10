annonse

Nå skal snusboksen bli enda styggere, skriver NRK.S

Snusbokser solgt i Norge har i lengre tid hatt mørkegrunn innpakning, uten produsentens logo og designelementer.

Formålet med det nye «stygge» designet er å påvirke barn og unge slik at de ikke begynner å røyke eller snuse.

Helseminister Bent Høie mente at tiltaket er et skritt nærmere en tobakksfri ungdomsgenerasjon. Men det fremgår av ny forskning fra FHI at forandringen av designet ikke har vært velykket.

Ifølge forskerne har det nye designet hatt liten eller ingen effekt. Det skriver forskning.no.

Styggere

«De standardiserte innpakningen har ikke ført til mindre snusbruk blant menn. Når det gjelder snusbruk blant kvinner og røyking er ikke resultatene entydige, men en litt mer utforskende analyse viste antydninger til en nedgang», konkluderte forkerne.

NRK har intervjuet en av forskerne.

– Vi er rimelig sikre på at det ikke har ført til mindre snusbruk. Trenden for røyking har gått nedover over en lengre periode. For snus er trenden motsatt. Den går oppover, sier forsker Thorleif Halkjelsvik til NRK.

Ifølge NRK vil de nye snus og røykpakkene få et enda styggere design, med enda «større helseadvarsler», i fremtiden.

