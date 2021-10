annonse

Journalistene Maria Ressa og Dmitri Muratov får Nobels fredspris.

Det kunngjorde Den Norske Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen fredag.

– Ressa og Muratov får prisen for innsatsen for ytringsfrihet i Filippinene og i Russland. De er samtidig representanter for journalister som står opp for dette idealet i en verden der demokrati og pressefrihet har stadig trangere kår, heter det i Nobelkomiteens begrunnelse, ifølge NTB.

Det var 329 nominerte til Nobels fredspris i år. Dette er det tredje høyeste antall nominerte noensinne.

Først i midten av oktober kan Nobelkomiteen uttale seg om hvilken form nobelfeiringen vil få.

Fredsprisen til journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov er en stor anerkjennelse av den kritiske og uavhengige journalistikken, ifølge Norsk Journalistlag.

– Det er en svært viktig pris som nå tildeles journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov. Det er en stor anerkjennelse av hvor viktig den kritiske og uavhengige journalistikken er, sier NJ-leder Dag Idar Tryggestad til NTB.

I sjokk

Maria Ressa er overveldet over tildelingen.

– Jeg er litt i sjokk. Det er virkelig emosjonelt. Men jeg er glad på vegne av teamet mitt og vil takke nobelkomiteen for å anerkjenne hva vi går igjennom, sier Maria Ressa til TV 2.

– Det betyr at vi skal fortsette å gjøre det vi gjør, med ny energi. Det vi alltid har prøvd å gjøre, er å skape ansvarlig journalistikk. Det er blitt mye vanskeligere med inntoget av sosiale medier, som lar autoritære ledere og diktatorer utnytte deres algoritmer og bryte ned demokratiene fra innsiden, sier hun.

Gratulasjoner fra Kreml – og fra NATO-sjefen

Russiske myndigheter gratulerer journalisten Dmitrij Muratov med fredsprisen.

Muratov er sjefredaktør for avisen Novaja Gazeta.

– Vi gratulerer ham. Han er kunnskapsrik og modig, sier president Vladimir Putins talsmann, Dmitrij Peskov, til pressen, ifølge NTB.

Jens Stoltenberg gratulerer også de to vinnerne av Nobels fredspris Maria Ressa og Dmitrij Moratov, på Twitter.

– Jeg gratulerer Maria Ressa og Dmitrij Moratov for å ha fått Nobels fredspris. Deres bidrag til å opprettholde integriteten til frie og uavhengige medier er nøkkelen for å bygge bærekraftige demokratier, skriver han.

