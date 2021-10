annonse

Kommunistregimet i Beijing strammer grepet om digitale betalingsløsninger.

Kinas sentralbanksjef Yi Gang sier at fra nå av skal digitale betalingsløsninger ha en offentlig lisens, skriver NTB.

– Vi vil fortsette å samarbeide for å tøyle monopoler og aktivt håndtere algoritme-diskriminering og andre former for konkurransesvekkende oppførsel, sier Yi.

Kommunistregimet hevder årsaken er å slå ned monopolvirksomhet.

De har allerede gått løs på nettgiganter som Alibaba, et av verdens største selskaper. De lanserte betalingsløsningen Alipay, men kommunistene mente at selskapet presser frem et monopol og aggressivt samler inn brukerdata.

Alibaba-topp Jack Ma ble borte fra offentligheten flere måneder etter at han i fjor kritiserte Kinas økonomiske politikk.

