EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen hevder at EUs rettsregler har forrang foran polske nasjonale rettsvedtak.

Fredag kalte von der Leyen EU for et fellesskap av verdier og lover. Hun slo også fast at unionen vil opprettholde de grunnleggende prinsippene om EU-domstolens forrang.

– Dette forventer EUs 450 millioner mennesker, sa hun.

EU-domstolens kjennelser er bindende for alle medlemsland. EU-kommisjonens president erklærer at kommisjonen vil bruke all sin makt og innflytelse for å sikre denne ordningen. Kommisjonen har fått marsjordre om å analysere den siste rettsbeslutningen i Warszawa så raskt og grundig som mulig.

Polen mener på sin side at EU går ut over sine fullmakter. Brüssel har ikke rett til å overkjøre nasjonale rettsinstanser, mener man fra Warszawas side.

Polens grunnlovsdomstol har slått fast at noen av EUs lover er i strid med landets grunnlov.

Kommisjonen vurderer å sette i verk økonomiske straffetiltak mot Polen, om ikke de siste vedtakene om reformer i rettsapparatet blir lagt til side.

