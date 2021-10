annonse

Flertall av amerikanere mener at Joe Biden gjør en «dårlig jobb» med å forene USA

Meningsmålingen, som ble publisert av Rasmussen Reports 5. oktober, ba respondentene om å ta stilling til hvordan president Biden har gjort det med tanke på å forene et svært polarisert USA, etter han tiltrådte som USAs 46. president.

53 prosent av de spurte opplyste at Biden gjør en «dårlig» jobb, mens 15 prosent sa at han gjør det «greit». Ytterligere 20 prosent sa at han gjør det «godt», mens 10 prosent mente at han gjør en «utmerket» jobb.

Ikke overraskende var det et stort partipolitisk skille i meningsmålingen. 79 prosent av republikanerne og 60 prosent av uavhengige velgere mente at Biden gjør en «dårlig» jobb med å forene landet. Demokrater, på sin side, var ganske splittet, med 52 prosent som opplyste at han enten gjør «godt» eller «utmerket», mens 45 prosent sa «dårlig» eller «greit».

Mer splittende en Trump

Meningsmålingen ba også respondentene om å ta stilling til følgende spørsmål: «Har USA blitt mer forent eller mer splittet siden valget i fjor, eller er det omtrent det samme?»

Et solid flertall av de spurte, 64 prosent, sa at landet har blitt «mer splittet» siden valget, mens 23 prosent opplyste at det har forblitt «omtrent det samme». Ytterligere 11 prosent sa at det har blitt «mer samlet», mens tre prosent sa at de «ikke er sikre».

Et flertall av republikanerne, 81 prosent, sa seg enige i at USA har blitt mer splittet. Det samme gjorde 63 prosent av uavhengige velgere, mens 48 prosent av demokratene opplyste at de oppfattet USA som mer splittet.

Etniske forskjeller

Et flertall i alle etniske grupper – 65 prosent av hvite velgere; 52 prosent av svarte velgere; og 66 prosent av andre minoriteter – sa seg i enige i at USA har blitt mer splittet siden forrige valg.

Imidlertid var svarte velgere (40%) og andre minoriteter (39%) mer tilbøyelige enn hvite (26%) til å synes at Biden gjør en «utmerket» eller «god» jobb når det gjelder å holde kampanjeløftet om å forene amerikanerne.

Ny Trump-kampanje?

Meningsmålingen spurte også respondentene om de trodde at en annen presidentkampanje fra Trump ville gjøre landet «mer samlet» eller «mer splittet». På dette spørsmålet svarte 43 prosent «mer splittet», 31 prosent «mer samlet», men 20 prosent svarte at det «ikke ville utgjøre en stor forskjell.»

Meningsmålingen, som ble foretatt 3-4. Oktober 2021, spurte 1000 sannsynlige amerikanske velgere. Den har en feilmargin på +/- 3 prosent.

