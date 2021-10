annonse

Fredsprisvinner Dmitrij Muratov sier at han skulle gitt nobelprisen til den fengslede opposisjonslederen Aleksej Navalnyj, dersom han kunne.

Muratov sa at han også at han ennå ikke har tatt stilling til om han reiser til Oslo for å motta fredsprisen, under en pressekonferanse i Moskva fredag, ifølge NTB.

Muratov har også sagt at prisen ikke er til ham men til Anna Politkovskaja og andre journalister i Novaja Gazeta som er blitt drept.

