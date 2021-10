annonse

NHO advarer Støre og Vedum mot å svekke private helse- og omsorgstjenester. Det kan ramme tilbudet i distriktene, mener han.

NHO Service og Handel kom torsdag med en ny rapport, laget av Menon Economics, om private tilbydere spiller i helse- og omsorgstjenestene, og hvilken rolle de spiller. Det fremgår av denne rapporten at over halvparten av kommunene kjøper slike tjenester fra private sektor. Det dreier seg om alt fra barneverntjenester til hjemmesykepleie, rehabilitering og private sykehjemsplasser.

Fløypartiene SV og Rødt på ytre venstre er sterkt kritiske til private tilbydere, og ønsker såkalt «profittfri» velferd. Selv om SV er ute av regjeringskabalen, mener NHO-direktør Ole Erik Almlid det er viktig å advare Ap og Sp.

Dersom private aktører ikke kan konkurrere om anbud på lik linje med ideelle aktører, blir helsetilbudet svekket, fastslår Almlid.

– Vi ønsker et samarbeid mellom kommunene og bedriftene. Hvis målet er å ha gode helsetjenester, som jeg er sikker på at det er, så må vi passe på å ikke gå i en retning hvor man risikerer å få det motsatte, sier han til Nettavisen.

Særlig distriktene rammes

Det er særlig distriktene som blir den tapende part, dersom hvis de private ikke får muligheten til å konkurrere om anbud på helse- og omsorgstjenester.

Blant de 209 minst sentrale kommunene i landet, kjøper hver tredje kommune kun helse- og omsorgstjenester fra privat sektor, ikke fra ideelle aktører.

– Dette viser at de private, ideelle – som ofte er stiftelser – finnes i større grad i storbykommunene, mens bedriftene i mye større grad er til stede i hele landet, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, som er leder av NHO Handel og Service.

– Det å basere seg kun på ideelle, blir veldig feil for distriktskommunene. De har et mer utbredt samarbeid mellom private bedrifter og det offentlige, hvor bedriftene sikrer at folk får gode tjenester når de trenger det. Det er helt avgjørende å ha de samarbeidspartnerne med seg for å sikre tilbudet.

