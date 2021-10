annonse

Facebook har problemer med tjenesten igjen fredag kveld.

Selskapet sier de jobber for å løse problemene, meddeler NTB.

Messenger, WhatsApp og Instagram skal være rammet, samt nettstedet Downdetector og Facebook selv.

– Vi er klar over at noen personer og bedrifter har problemer med å få tilgang til Facebooks produkter. Vi jobber for å få ting tilbake til normalen så raskt som mulig, og beklager dette, sier en talsperson for selskapet.

Mandag var Facebooks tjenester nede i flere timer.

