Arbeiderpartiet og Senterpartiet har kommet til enighet om en satsing på psykisk helse for unge.

AUF-leder Astrid Hoem opplyser til VG at de har fått gjennomslag for et «tydelig krafttak for psykisk helse for unge».

Dette innebærer en styrking av skolehelsetjenesten med en konkret opptrappingsplan, opplyser Senterungdommens leder Torleik Svelle.

– Skolehelsetjenesten vil være der oftere enn man er vant til. Vi håper at de vil være der hver dag, sier Hoem.

Satsingen innebærer også gratis hjelp i offentlig psykisk helsehjelp for pasienter til og med 25 år, mer lavterskeltilbud på nett. Videre skal det bevilges penger til lavterskeltilbud i kommunene slik at man kan få hjelp uten henvisning.

