Hjortejegeren forsto ikke hvorfor den tredje «hjorten» ble igjen, etter at de to andre ble skutt.

To lamaer ble skutt av en hjortejeger i Nord-Fron i Innlandet. Han har forklart at han trodde det var hjort, og at han ble forundret over at den tredje ikke flyktet da de to andre ble skutt, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

– Flere jegere har godt av å sjekke synet sitt før de legger ut på jakt, sier generalsekretær i Norges Optikerforbund, Hans Torvald Haugo til P4-nyhetene.

– For det første er det ikke bra å skyte lama når en skal skyte hjort. Da tipper jeg han har sett feil, så rådet er å få undersøkt synet sitt, mener han.

Det har vært et par skyteulykker denne jaktsesongen med lette personskader. En ble skutt i beinet under fuglejakt, en annen ble truffet av en haglsverm på avstand og fikk mindre skader. En fikk et vådeskudd i beinet.

– Hver eneste jaktulykke vil vi unngå. Nå har det klumpet seg litt, sier informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Espen Farstad.

I Norge er det to millioner jaktdøgn, forteller han og forsikrer at det er minimalt med ulykker.

– Men nå har det vært flere hendelser tett på hverandre. Det er tilfeldig. Men vi vet at det under koronapandemien har vært begrensninger på møter på skytebanene, noe som medfører mindre trening for jegerne.

Norges Jeger- og Fiskerforbund har laget jaktvettregler og har en nullvisjon om ulykker.

