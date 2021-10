annonse

«Nok en absurd fredspris», mener Pål Steigan.

Fredag ble Nobels fredspris for 2021 tildelt gravejournalisten Maria Ressa på Filippinene og redaktør Dmitrij Muratov i russiske Novaja Gazeta.

Tildelingen har høstet lovord fra det offisielle Norge, herunder påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre, Norsk Redaktørforening og Bellona.

Men hos Pål Steigan, som driver nettstedet Steigan.no, sitter jubelen langt fra løst.

Steigan antyder at fredsprisen egentlig er ment som et anslag mot Russland og at Maria Ressa nærmest ble inntatt for syns skyld.

– Denne prisen er først og fremst en pris mot Russland, skriver Steigan.

Videre stiller Steigan spørsmål om hvorfor Julian Assange, Edward Snowden eller Chelsea Manning ikke fikk Nobels fredspris. Og svaret gir Steigan selv:

– En pris til [Assange], kunne ha vært det som kunne redde ham fra å dø i fengsel. Men han avslørte USA krigsforbrytelser, og da teller det ikke i Nobelkomiteen.

Ressas gravejournalistiske prosjekt Rappler avfeier Steigan som etablert av overklassen.

– Rapplers egen artikkel om hvordan de ble startet viser at det er så langt fra et uavhengig grasrotprosjekt som man kommer. Grunnleggerne har utdanning fra Harvard, Yale, Princeton og London School of Economics, skriver Steigan.

Han kaller Maria Ressa en «CIA-finansiert journalist», og mener å vise at hun blant annet mottok 180.000 dollar i 2020 og 142.000 dollar i 2019 og 2018 fra National Endowment for Democracy, som ifølge Steigan er en «CIA-front».

Ikke minst poengterer Steigan at CIA skal ha hatt planer om å likvidere Julian Assange. Russiske myndigheter beskyldes hyppig for å ville ta journalister av dage.

