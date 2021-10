annonse

annonse

Myndigheter i Kroatia vedgår at grensepoliti har utført fysiske tilbakepressinger av migranter.

Hellas skal også undersøke om rapporter om lignende hendelser ved egne grenser. Dette kommer av press fra EU, skriver NTB. Flere medier har offentliggjort videoer og dokumenter som viser at politi presser migranter tilbake over grensen.

I filmer fra grensen mellom Kroatia og Bosnia-Hercegovina vises det menn i finlandshetter som slår migranter før de dytter dem tilbake til Bosnia-Hercegovina. Tre politibetjenter har blitt identifisert og suspendert.

annonse

– Det er i vår interesse å få denne saken helt oppklart, sa politisjef Nikola Milina til journalister i Zagreb.

Les også: Dette må du vite om EUs nye og omstridte asylpakt (+)

Kroatia ligger langs Balkan-ruten. Den blir brukt av migranter på vei mot Vest-Europa. De trenger seg inn i Kroatia via Bosnia-Hercegovina. Organisasjoner og media beskylder kroatisk politi for å slå migranter med køller laget av metall, batonger og pistoler, før de sendes tilbake.

annonse

EUs innenrikskommissær Ylva Johansson er «ekstremt bekymret» over rapportene, men har fått forsikringer fra Kroatia om at de tar saken «svært alvorlig» og at påstandene vil etterforskes.

Les også: La oss hjelpe migrantene på Lesvos – HJEM (+)

Hellas er mer tilbakeholdne

– Greske myndigheter vil åpenbart etterforske slike påstander. Alle påstander som er fremmet, blir etterforsket av domstolene, og også i vår interne granskning, sa innvandringsminister Notis Mitarachi.

– Min diskusjon med den greske ministeren var annerledes, og jeg har gjort det klart at jeg ikke vil akseptere at Hellas ikke gjør etterforskninger av dette, sa Johansson, og la til:

– Vi må beskytte våre ytre grenser, men vi må også beskytte verdiene våre.

Mitarachi avviser anklagene, og nekter å «unnskylde» for det han sier er Hellas’ forsøk på å bekjempe nettverk som står bak menneskesmugling. Han kritiserte heller EU for å ikke gjøre mer for å håndheve avtalen med Tyrkia, den som skal sørge for at de stopper migranter.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse