Det er høstferie for mange. Skal du til fjells – skifte til vinterdekk, råder Tryg Forsikring.

– Skal du opp i høyden, så skift til vinterdekk nå. Det er for sent når du skrenser rundt på sommerdekk på høyfjellet. Ikke bare risikerer du å skade andre, men du kan også bli stående fast over lengre tid om du er skikkelig uheldig, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring i en pressemelding.

NTB skriver at Øst- og Sørlandet avslutter høstferien denne helgen, og så er det høstferie for Innlandet, Møre og Romsdal, Rogaland, Trøndelag, Vestland og Vestfold og Telemark.

Det er vanskelige kjøreforhold og snø flere steder, og i Vestland er det sendt ut gult farevarsel om mye regn.

– Det betyr fare for overvann og at veier kan bli stengt på kort varsel. Starter du høstferien i bil, bør du sørge for å ha mat, drikke og varme klær i bilen i tilfelle man blir stående en stund, sier Brandeggen.

