annonse

annonse

Det meste av elektrisiteten i Afghanistan kommer fra nabolandene. Men de har ikke fått betalt av Taliban og truer nå med å slå av strømmen.

– Norge er kjent med problemstillingen, men det er ikke rettet noen forespørsel til norske myndigheter om dette og spørsmålet er derfor ikke til vurdering nå, sier kommunikasjonsrådgiver Mari Bangstad i Utenriksdepartementet til Resett.

78 prosent av Afghanistans strømforsyning kommer fra nabolandene Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan og Iran. Men de har ikke fått betalt for leveransene siden Talibans overtagelse i august og har utestående rundt 800 millioner kroner, skriver Bloomberg.

annonse

Les også: UD om Afghanistans ambassade og personell i Oslo: – Ikke vårt ansvar (+)

Afghanistan har gått tom for penger og fått sine midler i utlandet frosset. I tre måneder har de unnlatt å betale strømregningene, men nå begynner nabolandenes tålmodighet å ta slutt. De krever betalt, ellers slår de av strømforsyningen.

Taliban håper på hjelp fra FN

annonse

Afghanistan pleide å betale månedlig til Usbekistan, Tajikistan, Turkmenistan og Iran.

Lederen for Afghanistans strømselskap sier at de kan kutte strømmen når som helst. Han sier at de har kontaktet United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) og spurt om de kan gi en håndsrekning til det afghanske folket.

UNAMA er ifølge Wikipedia en FN-operasjon vedtatt av FNs sikkerhetsråd den 28. mars 2002. De har som mandat å hjelpe til med å etablere varig fred og utvikling i Afghanistan. De er engasjert i en rekke tiltak av humanitær og politisk karakter, fra humanitær bistand og hjelp til valgavvikling og rådgiving om fredsprosessen i landet. Hovedkvarteret ligger i Kabul. UNAMA var tidligere ledet av den norske diplomaten Kai Eide.

Men UNAMA har ikke besvart forespørselen, sier Ahmadzai.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474