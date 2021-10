annonse

annonse

Slagsmålet startet i en leilighet i Heimdalsgata på Tøyen i Oslo. To er sendt til sykehus med stikk- og hodeskader og en til legevakten. Ingen er alvorlig skadet.

– De tre er påført lettere til moderate skader, sier vaktleder Jørn Nilsen ved kriminalvakta i Oslo til Dagbladet.

Til NTB sier Nilsen at to er pågrepet og sitter i arresten.

annonse

– Avhør vil nok tidligst skje lørdag. De to mennene ble pågrepet på stedet. Vi har ikke fått klarhet i motivet for volden, sier Nilsen.

Les også: Alle Oslo-politiet ville varetektsfengsle hadde utenlandsk bakgrunn (+)

Operasjonsleder Cathrine Sylju i Oslo politidistrikt forteller at det er voksne menn. En er i 50-årene, de tre andre er i 30- og 40-årsalderen.

annonse

– Det som er på det rene er at det har vært et slagsmål inne i en leilighet og at to menn må få behandling på sykehus. Den ene for stikkskader, den andre for kuttskader i hodet, muligens påført med kniv, opplyser Sylju.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474