Mistet sin toårige datter.

26. august ble Kabuls internasjonale lufthavn rammet av et selvmordsangrep utført av IS. Over 180 personer ble drept.

Påfølgende dager var det amerikanske militæret i helspenn. Det gikk nemlig rykter om at angrepet var det første av flere.

For å komme IS-terrorister i forkjøpet ble Kabul overvåket fra luften med ubemannede droner. Det var en slik drone som fanget opp en mann som det amerikanske militæret mistenkte var selvmordsbomber.

Dronen fyrte dermed av et AGM-114 Hellfire-missil mot mannen og kjøretøyet som han befant seg ved.

– Amerikanske styrker utførte et luftangrep i selvforsvar mot et kjøretøy i Kabul, og eliminerte en umiddelbar trussel fra IS-K, uttalte Bill Urban, talsmann for USAs sentralkommando, i etterkant.

– Betydelige sekundære eksplosjoner fra kjøretøyet indikerer at det var store mengder eksplosiver der, la Urban til.

Men journalister fra The New York Times og Washington Post oppsøkte åstedet, og fant ut av mannen – Zemerai Ahmadi – slett ikke var noen selvmordsbomber, men tvert imot ansatt i en amerikansk hjelpeorganisasjon.

Videre ble det klart at sju av de ti drepte var barn i alderen to til ni.

Avdøde Zemerai Ahmadis bror Emal Ahmadi har snakket med VG. Ahmadi hevder at han fortsatt ikke har mottatt noen beklagelse, og langt mindre økonomisk kompensasjon, fra Biden-administrasjonen for tapet av sin toårige datter.

– Jeg forventer at vedkommende som bestemte at dette angrepet skulle skje, blir straffet, samt at de betaler kompensasjon til oss, forteller Ahmadi til VG.

Ahmadi understreker samtidig at ingen erstatning kan vekke hans datter til live igjen.

