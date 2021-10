annonse

annonse

Et barn skal ha druknet på Drammensbadet søndag ettermiddag.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge, bekrefter til Drammens Tidende at et helikopter ble sendt for å bistå i et helseoppdrag på Drammensbadet. De vil ikke si hva slags oppdrag det dreide seg om.

Også brannvesenet var til stede på Drammensbadet, men også de er tilbakeholdne.

annonse

NTB skriver at Drammens Tidende har snakket med flere badegjester utenfor badet, og de fortalte at det var et barn som ble hentet opp fra vannet, og at det ble satt i gang livreddende behandling umiddelbart.

Alle gjestene ble bedt om å forlate Drammensbadet etter ulykken, og badet ble stengt for dagen.

Politiet melder på Twitter rundt klokken 17.40 at de har mottatt tips om en ulykke som er skjedd på Drammensbadet, og at de har vært på stedet for informasjonsinnhenting om hendelsen.

annonse

– Foreløpig er det ingen info om hendelsesforløp eller skadeomfang. Politiet jobber med å få oversikt over hendelsen og oppretter sak, skriver de.

#Drammen #Drammensbadet 1648 Mottatt tips om en ulykke som er skjedd på stedet. Politiet har vært på stedet for informasjonsinnhenting om hendelsen — Sør-Øst politidistrikt (@politietsorost) October 10, 2021

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474