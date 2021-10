annonse

Det kom til å bli mye dyrere å fly etter koronakrisen, var beskjeden fra ekspertene da pandemien kom.

Nå kan du fly fra Gardermoen til Polen for en femtilapp, fra Sandefjord til Riga for 79 kroner eller til storbyen London for litt over 100 kroner, skriver Flysmart 24.

For til tross for en flyflåte som i stor grad har stått på bakken i over et år, har ikke flyprisene steget som antatt, skriver NTB.

Nå koster det ikke mer enn litt over 360 kroner å komme seg på strandferie til Spania i vinter, om prisene forblir lave.

