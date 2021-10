annonse

NRK maktet ikke å få gjort de rabiate fra Miljøpartiet De Grønne store ved årets stortingsvalg. Nå legger statskanalen opp til å hjernevaske framtidens velgere, ved å skremme barna med klimahysteri.

Den 30. september i år stod de to programvertene i Dagsrevyen, Ida Creed og Tom Nilssen, tilsynelatende stolte og smilende i beste sendetid og fortalte at NRKs satsning «Ikke gjør dette mot klima» skulle starte påfølgende dag.

Og det var ille det Dagsrevyen presenterte i et to minutter langt promoteringsinnslag med klimaskremsler rettet mot våre yngste. Serien er laget i løpet av to år, for tilsynelatende å gi barn skikkelig klimaskrekk.

I hver episode av serien gjennomfører programlederne ulike katastrofeeksperimenter, helt tatt ut av løse lufta, men presentert som potensielle klimatrusler, og uten noen motstemmer, hvor barna som seere følger skremslene.

Ifølge NRK selv er «Ikke gjør dette mot klimaet» en «spektakulær underholdningsserie» med et viktig budskap. Serien frontes av tenåringene Helle Kjøl-Johansen og Markus Rydningen Munkeby, og Newtons programleder, Dennis Siva Lie.

Målet med serien er ifølge NRK at alle skal begynne å bry seg mer om klimaet. Man skal altså få lære mer om klimaet helt prisgitt NRKs journalister og utvalgte fakta fra «sikre kilder», som er de samme NRK benytter stup i ett for å fravriste det norske folk alternative fakta knyttet til klimaspørsmålet.

«Ikke gjør dette mot klimaet» skal ha gjort en bred research og hentet inn informasjon fra forskningsrapporter og organisasjoner som NVE, Cicero, Bjerknessenteret, Meteorologisk institutt, NINA, Kartverket osv. Alle påstandene i serien skal være faktasjekket med fagmiljøer og eksperter, som selvfølgelig deler NRKs klimasyn ellers ville de vært uaktuelle.

NRKS TV-serie hevdes å gi gode råd og tips til hvordan slike katastrofer som vises i serien kan unngås, og hvordan barn og familier selv kan være med på å bidra til å bremse utviklingen.

Se «Ikke gjør dette mot klimaet» i denne lenken ved å trykke HER

Flere har klaget

For egen del har jeg jobbet i NRK som journalist og vaktsjef i litt over 20 år, og jeg gremmes over det NRK i dag leverer av propaganda og tendensiøs journalistikk knyttet til klima, innvandring, politikk og i det siste halvannet året rundt Covid19-håndteringen.

Jeg kunne ikke la være å sende min aller første klage til Kringkastingsrådet etter å ha sett hva Dagsrevyen forespeilet oss om klimahysteri rettet mot barn. Da jeg også hadde funnet episodene i lenker på Internett og sett hvor tendensiøst det hele var, understreket det hvor vanvittig ute av styring statskanalen vi er tvunget til å betale for nå er.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har, slik jeg oppfatter det, gjort NRK til en smeltedigel av klimahysterikere, innvandringsliberale, Trump- og jødehatere, som jobber i TV, radio og på Internett med å desinformere og villede nordmenn i alle aldre.

Og det verste er, at alt for mange i de tusen hjem stoler på djevelskapen Eriksen og hans hundrevis av såkalte journalister leverer.

Svaret på min klage til Kringkastingsrådet avledet åpenbart et behov for NRK til å respondere overfor meg.

Kristian Karlsen, programsjef i NRK Region Midt, understreker med sitt svar til meg at min påstand om at statskanalen er på ville veier, stemmer.

NRK jobber fullt og helt etter samme indoktrineringsmal som Hitler, Mao og Stalin og jo yngre personene er som utsettes for påvirkning, jo bedre blir resultatet for avsender.

Karlsen svarer blant annet:

«NRK har gjennom egne undersøkelser funnet ut at mange barn og unge er usikre og redde for hva klimaendringene kan føre til. Det kan for mange være vanskelig å skille mellom hva som er klimaendringer, og hva som er miljøvern.

Med denne serien ønsker vi både å gi barna mer kunnskap om hva som fører til klimaendringer, hvilke konsekvenser klimaendringer vil føre til, og vi vil også gi dem informasjon om hvilke tiltak de selv kan gjøre for å bidra til å hindre eller redusere klimaavtrykket.»

Kristian Karlsen legger også til at eksperimentene vist i «Ikke gjør dette mot klimaet» er overdrevet men at det er mulig å snu utviklingen. NRKs vurdering er at denne serien ikke vil gjøre barn i denne aldersgruppen redde.

«Men formen vil forhåpentligvis gjøre at de legger merke til og husker innholdet,» heter det fra Karlsen.

NRK er forpliktet til å vurdere om alt innhold de publiserer kan være skadelig for barn, og i så fall sette en aldersgrense.

«Vi bruker Medietilsynets retningslinjer, og vi har konkludert med at denne serien bør ha 6-årsgrense», svarer Karlsen meg.

Holder relevante og alternative opplysninger ute av fokus

Litt av problemet knyttet til NRK og klima er at man holder alternative opplysninger om klimaet ute av egne sendinger på radio og TV, samt på nettsidene.

NRK dunker løs på alle aldersgrupper med monoton propaganda i en bestemt retning, og at det faktisk finnes alternative og sikre fakta knyttet til CO2, havnivåstigning, temperaturer i Arktis, isbreer som ikke smelter osv., holdes borte fra seere og lyttere.

På toppen av det hele skrikes det konsekvent klimakrise, når elver fra tid til annen går over sine bredder eller det oppstår skogbranner, og man har til og med fått Meteorologisk Institutt til å lage en værmelding for sommeren 2050, der «helvete har brutt løs».

Vi har sett slike dommedagsprofetier og spådommer fra FNs klimapanel, MDG, Al Gore og mange, mange andre bakover i tid og de har hver eneste gang vist seg å være overdrevet eller løgnaktige.

Det serveres en falsk historie fra vestlige medier om at FN, EU og eller Stortinget står inne for de gode verdiene med «Paris-avtalen» som skal redde verden, men helt uten å se i retning av at det samspillet jorda og sola har, ikke kan styres av de nevnte institusjonene på noen som helst måte.

At så vidt mange biter på spådommene om klimakatastrofe nå, og følger slike som Greta Thunberg og andre, handler om den voldsomme spredningen nyere klimahysterikere har gjennomført i sosiale medier finansiert av folk som vil tjene fett på «grønt skifte».

Det handler også om at journalister i vestlige redaksjoner ikke er i stand til å skille mellom personlige preferanser og journalistikk, og at de ikke har guts til å gå motstrøms.

For eksempel viste det seg at ved årets Mediaundersøkelse knyttet til stortingsvalget ga norske journalister Miljøpartiet De Grønne 15,1 prosent av stemmene. Like klima-absurde SV fikk 17,3, mens Rødt fikk 10,3 prosent i undersøkelsen. Dette er et godt stykke unna hva norske velgere ellers ønsket seg for MDG og øvrige to nevnte «klima-partier».

Kringkastingsrådet velger selv

Barne-TVs «Ikke gjør dette mot klimaet» er meg bekjent klaget inn av flere enn meg, men Kringkastingsrådets sekretær Erik Skarrud vil ikke forskuttere en behandling i rådet senere denne måneden og han svarer:

«Om det blir klagebehandling i møtet 28. oktober er det rådets medlemmer som bestemmer noen dager før møtet».

Dersom Kringkastingsrådet, som for perioden 2018 – 2021 består av Marius Karlsen, Marvin Wiseth, Tove Karoline Knutsen, Sigvald Oppebøen Hansen, Torgeir Uberg Nærland (nestleder), Trude Drevland, Liv-Inger Somby, Julie Brodtkorb (leder), Eiri Elvestad, Kathrine Kleveland, Vebjørn Selbekk, Akhtar Chaudry, Ove Vanebo og Bushra Ishaq, ikke velger å ta saken opp, blir det heller ikke noe offisielt svar fra rådet, som indikerer hva slags holdninger man har der i gården.

For en måned tilbake (23. september) hadde rådet mange saker på bordet knyttet til årets stortingsvalg. Hele 644 av de 1539 henvendelsene rådet har valget som tema.

De aller fleste (over 400 av sakene) inneholdt reaksjoner på en klimapsykolog, som oppfordret til å stemme grønt. Mange av klagerne mener klimapsykologens MDG-bakgrunn burde fremgått tydeligere.

Men slik jobber NRK og andre norske hovedstrømsmedier dag og natt 365 dager i året:

De er «portvoktere for sannheten» og kan velge hva slags informasjon «folket» skal få, hvem som skal intervjues, hvordan vinklingen av visse saker skal gjennomføres, og derfra og ut bidra til at visse politiske strømninger får fotfeste i befolkningen.

Nå lyktes altså NRK ikke ved årets stortingsvalg å få på plass en stor og sterk partigruppe fra MDG – som selv om de av valgtekniske årsaker fikk tre representanter framfor en i neste periode, havnet under sperregrensen. Dette på tross av NRKs løgner om «rødgrønn suksess» i skolevalget og iherdig fokus på «klima» underveis i valgdekningen.

Nå står kommende velgere for tur, nemlig barna våre, som i klimahysteriets navn skal tutes ørene fulle av skremsler og derfra og ut bli lydige, grønne velgere.

