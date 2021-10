annonse

Huset ligger i byen Culiacán vest i Mexico, og var ett av sju hus, som alle er knyttet sammen med tunneler, som Guzman eide.

I Mexico har noen kjøpt et lodd for en hundrelapp og vunnet et hus som Guzman eide, men premien er ikke hentet ut. Kun 39 prosent av de 2 millioner loddene ble solgt.

Det var i et disse av husene narkobaronen tok seg gjennom en luke under et badekar og deretter ned i kloakken da han flyktet fra soldater som var sendt ut for å pågripe ham i 2014, skriver NTB.

Guzman ledet Sinola-kartellet, et av Mexicos største, som smuglet hundrevis av tonn med kokain, metamfetamin, heroin og marihuana til USA.

Guzman soner to livstidsdommer i USA.

