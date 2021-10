annonse

For mange uavhengige innholdsprodusenter er annonsene som dukker opp på blogger og i YouTube videoer den eneste eller viktigste inntektskilden. På torsdag annonserte Google og Google-eide YouTube at de vil fjerne annonser på innhold fra såkalte «climate deniers» (klimafornektere, på norsk).

Det er Axios som rapporterer dette. Google sier at det blir forbudt å tjene penger på innhold som går mot «veletablert vitenskapelig konsensus om at klimaendringer skjer og årsakene til klimaendringer.»

Forbudet skal inkludere å referere til klimaendringer som «svindel», «påstander som benekter at langsiktige trender viser at klimaet blir varmere», og påstander som «benekter at drivhusgasser eller menneskelig aktivitet bidrar til klimaendringer.»

Google sier at de tar disse grepene for annonsører har klaget på at annonsene deres dukker opp ved klimaskeptisk innhold.

De sier videre at de kommer til å «se nøye på alt innhold og skille mellom påstander som beskriver en falsk påstand som sann, versus innhold som rapporterer eller diskuterer slike påstander.»

Både mennesker og automatiserte prosesser skal benyttes i evalueringen av innhold.

Google sier de har konsultert FNs Klimapanel for å utarbeide policy på feltet.

