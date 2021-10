annonse

FrPs storingsrepresentant Erlend Wiborg reagerer på at regjeringsrepresentanter og især kulturminister Abid Raja ikke har uttalt seg i etterkant av kunstneren Lars Vilks død.

– Jeg registrerer at dagens regjering i stor grad er tause når Westergaard og Vilks nylig gikk bort, skriver Wiborg i et skriftlig spørsmål i Stortinget til kulturminister Abid Raja.

Det har blitt tatt opp i sosiale medier og i enkelte andre medier at det ble jublet i kommentarfelt og på sosiale medier etter Vilks død. Noen av reaksjonene er nok nettroll som utgir seg for å være muslimer, men mange er genuine uttrykk for glede over en islamkritikers død. Som redaktør Vebjørn Selbekk skrev:

– Den ekstreme islamismen har dessverre mer støtte blant nye landsmenn enn det vi ofte liker å tro.

– Hva feiler det visse folk? Det å juble over at en kunstner og to politifolk omkom i det som sannsynligvis var en trafikkulykke er kvalmende, makabert og skammelig, skrev Erlend Wiborg.

Statsminister Erna Solberg har ikke uttalt seg om Vilks død. Istedet la hun ut en oppskrift på kanelboller dagen etter.

– I dag er det kanelbollens dag, så hva passer bedre enn å dele min mormors oppskrift på bergenske skillingsboller? skrev hun.

Nå reagerer Erlend Wiborg på tausheten. han har derfor sendt et skriftlig spørsmål i Storinget rettet til kulturminster Abid Raja.

– Hva er grunnen til at kulturministeren ikke har uttalt seg eller kondolert etter bortgangen til Kurt Westergaard og Lars Vilks?

Slik lyder Wiborgs begrunnelse som følger med spørsmålet:

«Ytringsfriheten er grunnmuren i et demokrati og noen av de fremste forsvarerne av retten til å ytre seg har nylig gått bort. Kurt Westergaard og Lars Vilks ofret enormt mye for vår alles rett til å kunne ytre oss fritt. Det å stå opp og forsvare ytringsfriheten kan medføre betydelige personlige omkostninger noe Westegaard og Vilks opplevde grunnet noen tegninger. De måtte leve resten av sitt liv med massiv politibeskyttelse, drapstrusler og terrorforsøk. Også i Norge har vi personer som har fått livene snudd på hodet i sitt forsvar av ytringsfriheten. Redaktør Vebjørn Selbekk er en som ble sviktet av den daværende rødgrønne regjeringen og utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Når vi vet at ytringsfriheten er under press er det ekstra viktig at ledende politikere er krystallklare i sitt forsvar av den. Jeg registrerer at dagens regjering i stor grad er tause når Westergaard og Vilks nylig gikk bort. Landets kulturminister har selv vært åpen om at han var motstander av ytringsfrihet for 20 år siden, men at han nå er en forsvarer av ytringsfriheten. Det er da underlig at kulturministeren ikke tar seg tid til å kondolere eller hedre to av de største forsvarerne av ytringsfriheten, Kurt Westergaard og Lars Vilks.»

Wiborg er ikke nådig i sin kritikk av Raja.

– Jeg registrerer at Abid Raja har tid til å løpe rundt og selge bøker, men han er faktisk kulturminister og har konstitusjonelt ansvar for ytringsfrihet. Det at han da holder kjeft når to av de fremste forsvarerne av ytringsfriheten går bort er meget spesielt, sier Wiborg til Resett.

Han mener ytringsfriheten er under press:

– Ytringsfriheten vår er under press, jeg forventer da at regjeringen og kulturministeren står opp for den mest grunnleggende verdien i et demokrati.

– Du har etterlyst svar på tausheten fra regjeringen om Vilks død. Men hva tror du årsaken er?

– Det er egentlig uforståelig, derfor har jeg sendt spørsmålet og jeg forventer at regjeringen og kulturministeren kommer på banen nå.

– All hets må bekjempes

– Det er nå handlingsplaner mot muslimhat. Burde man vurdere egne tiltak rettet mot fordommer og hets blant muslimer også?

– All hets og hat må bekjempes og det foregår begge veier. Mange nordmenn opplever også hat, trakassering og hets fra innvandrere, og mange innvandrere opplever hat, trakasering og hets fra nordmenn. Vi kan ikke bare ta opp hets mot innvandrere, vi må ta opp og bekjempe all hets, trakassering og hat, sier Wiborg til Resett.

