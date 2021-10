annonse

Helgens Twitter-meldinger fra nødetatene over hele landet, tyder trafikken på arrestcellene tatt seg kraftig opp.

Natt til søndag måtte nødetatene hanskes med fyll, vold og slagsmål, gassvåpen, kniv på offentlig sted.

Sør-Vest politidistrikt

Leirvik på Stord

#Stord: 0205. Melding om at en beruset mann var observert med et våpen på innsiden av jakken ved et utested i Leirvik. Det var ingen opplysninger om at han hadde truet noen med våpenet. Idet politiet var på vei til stedet så hadde en vakt på stedet tatt fra han våpenet. Det viste

— Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) October 10, 2021