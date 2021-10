annonse

Pfizer har bedt FDA om å godkjenne vaksinen for barn i alderen 5 til 11 år, skriver New York Times.

Helsebyrået har lovet å behandle det nye forslaget raskt. Blir det godkjent, vil det bety at ytterligere 28 millioner amerikanske barn kan ha muligheten til å ta coronavaksinen.

Pfizer og Biontech har tilsendt FDA informasjon de mener underbygger effekten av vaksinen for barna. FDA har informert om at de har satt opp et møte 26. oktober for å diskutere forslaget, og at et svar forventes i november.

FDA-direktøren, Janet Woodcock, uttalte i forrige uke at barn ned i fem-årsalderen kan trenge en ulik dose enn den voksne befolkningen. Pfizer har foreslått å gi barn en tredjedel av dosen til voksne, skriver New York Times.

