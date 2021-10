annonse

Vi står vi midt i en klimakrise som er så omfattende at den vil endre livene våre for all tid. Derfor burde kanskje ikke pressen fått Nobels fredspris. Men heller andre.

Det skriver ansvarlig redaktør Erik Waatland i Medier24, lokalavisen for journalister. Han gjør ikke som de fleste andre i mediene, det vil si jubler over fredsprisen til journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov.

«Pressen er viktig. La oss bare konstatere det med én gang. Men er vi viktigere enn aktivister som opponerer mot autoritære regimer, folk som jobber med å løse den globale klimakrisen eller organisasjoner som jobber mot fæle våpen, liksom?»

– Har vi bidratt til å redusere spenningen i verden og til økt forbrødring mellom nasjoner – slik Alfred Nobel hadde som utstrakt mål for prisen? Jeg vet ikke, skriver Waatland

Han mener riktignok journalister er truet i en «post-Donald Trump-æra, der journalister i den vestlige verden har blitt erklært fiender av folket». I Norge mener han det plutselig har blitt stuerent å nærmest «daglig henge ut enkeltjournalister og redaksjoner – og underbygge konspirasjonsteorier om at pressen ikke er til å stole på.»

Men han mener likevel kåringen vil være problematisk, på flere måter.

– Vår jobb er å dokumentere kritikkverdige forhold i samfunnet – ikke å ta plassen fra en menneskerettighetsaktivist – for å selv bade i gull og glitter. Jeg mener at avstanden mellom journalister og «vanlige folk» er bekymringsfull – og gir samtidig grobunn for konspirasjonsteorier. Særlig internasjonalt. La oss dermed ikke kaste bensin på det bålet ved å ta prisen fra noen som virkelig fortjener den. Så kan vi heller stå litt lenger bak på scenen og dokumentere selve utdelingen.

