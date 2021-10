annonse

Nansen ble født 10. oktober 1861. I går satte forskningsfartøyet, «Dr. Fridtjof Nansen», seil med kurs for Las Palmas på Kanariøyene. Fartøyet har på grunn av pandemien vært i Norge siden mars 2020, og operert kun i norske farvann, men skal nå dit det hører hjemme: Via EAF Nansen-programmet til Afrika-kysten.

«Dr. Fridtjof Nansen» eies av Norad, og opereres av Havforskningsinstituttet (HI). Det er det tredje fartøyet bygget for bistandsprosjekter i Afrika og Asia. Det er utrustet for vitenskapelige undersøkelser og opplæring/trening av lokale forskere og teknikere i landene som inngår i Nansen-programmet.

Om bord er det auditorium for undervisning i praktisk havforskning og toktvirksomhet. Laboratoriene ombord, bl.a. våtlab, planktoninnsamlingslab, tørrlab for oseanografiske studier, fotolab og CTD-lab, har god plass til praktisk opplæring og veiledning.

EAF Nansen-programmet er et samarbeid mellom Norad, FAO og HI. The Ecosystem Approach to Fisheries (EAF) bruker en komplett og samtidig deltagende fremgangsmåte for styring av fiskerier. Dette inkluderer nødvendige økologiske, sosio- økonomiske og driftsmessige sider av fiskerivirksomheten for riktig prioritering.

Programmet er underlagt Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Og legger særlig vekt på en økologisk påvirkning og drift av fiskerier med tanke på klima og forurensning. Målet er å promotere bærekraftig forvaltning av maritime ressurser, og økt beskyttelse av det marine miljøet.

Polfareren og diplomaten Fridtjof Nansen (1861–1930)

Født i Oslo med en far som var hardt arbeidende vellykket advokat, og en mor som var tilhenger av fysisk fostering og utendørs aktivitet. Hans ferdigheter på skøyter, bryting og svømming — og ikke minst ski, kom til å spille en viktig rolle i hans liv. På skolen utmerket han seg i vitenskapelige fag og tegning. På Universitetet i Oslo (1881) gikk han videre med zoologi.

De neste 15 årene kombinerte han sin fysikk, trangen til eventyr, og sine tegneferdigheter — i en rekke fremragende prestasjoner som skaffet ham berømmelse internasjonalt.

I 1882 reiste han med seilbåten Viking til østkysten av Grønland. Observasjonene av sel og isbjørn skulle mange år senere bli en bok. Senere samme år fortsatte han som kurator ved Universitetet i Bergen. De neste seks årene drev han med intense vitenskapelige studier, kun avbrutt av besøk til noen av de store laboratoriene på kontinentet og en spektakulær skitur Bergen – Oslo – Bergen. I 1888 forsvarte han sin doktorgrad om sentralnervesystemet i noen laverestående dyr med ryggrad, ved Universitetet i Oslo.

Nansen hadde lenge tenkt på å bli den første til å krysse Grønland, og fullførte dette i oktober 1888. I løpet av de neste årene gjennomførte han en rekke ekspedisjoner, blant annet med polarskipet Fram. Under sitt professoriat i Oslo etter 1887, publiserte han 6 vitenskapelige bøker om maritime observasjoner. Han var allerede nå en internasjonal kjendis, og samtidig hadde forholdet mellom Norge og Sverige surnet ytterligere.

Nansen avbrøt sin forskning i 1905 for å bistå under løsrivelsen av Norge fra unionen med Sverige. Han brukte sin kjendisstatus til å snakke Norges sak internasjonalt, og spesielt overfor England. Da bruddet kom i 1905 var han motstander av de mest hardhendte nasjonalistene som ønsket krig med Sverige. Som tilhenger av monarkiet, ble han sendt av regjeringen for å overtale den danske Prins Carl til å bli Konge av Norge, og til å ta det gamle kongelige navnet Haakon.

Siden Prins Carl var gift med Englands prinsesse Maud, ville dette ytterligere forsterke de viktige forbindelsene mellom Norge og England. Han ble Norges første ambassadør med England, og han ble en personlig venn av kongefamilien der.

Han fikk ikke ønsket sitt om å bli den første til begge polene. Landsmannen Amundsen kom til Sydpolen i 1911. Nansen bestemte seg derfor for å fortsette sin vitenskapelige karriere, men ble avbrutt av den første verdenskrig og mer politikk. Nøytrale Norge var avhengig av varer utenfra, og tyskernes ubåter rammet importen katastrofalt. Han ble derfor sendt til USA for hjelp, men forhandlingene ble vanskeliggjort av at USA ønsket å presse Norge til å bli en aktiv alliert. Da han returnerte til Norge, ble han sendt for å bistå under fredsforhandlingene i Versailles i 1919.

Hungersnøden i Russland

Samtidig med fredsforhandlingene brøt det ut borgerkrig i Russland, og under hungersnøden som oppstod, ønsket amerikanerne å utnytte dette for å forhandle med Lenin om løslatelse av alle amerikanere i russisk fangenskap. De søkte Nansens hjelp for å forhandle med Bolsjevikene, men Nansen var motvillig og borgerkrigen sluttet i mellomtiden.

Russland holdt fremdeles 250.000 krigsfanger fra mange nasjonaliteter, og ca. 200.000 russere var fanger på tysk side. Våren 1920 ble Nansen utnevnt til Høykommissær for Flyktninger av League of Nations (LA). Mye med hjelp av Røde Kors løste dette seg uten Nansen sin hjelp, men han fikk ansvaret for å bistå det praktiske med å frakte fangene. Takket være sine mange forbindelser gjorde han en god jobb med dette.

I påvente av å bli sendt fra Russland, måtte fangene ha mat, klær og medisiner. Nansenhjelpen ble opprettet i Berlin, og fra et kontor her ble dette organisert. Samtidig oppstod en ny hungersnød i Sovietunionen. Forfatteren Maxim Gorky appellerte til internasjonal hjelp, og en amerikansk hjelpeorganisasjon, ledet av Herbert Hoover, forhandlet frem en avtale med russerne.

Lenin så Nansen og LA som en mulig motvekt til USA, og Nansen reiste på forespørsel fra Gorky til Sovietunionen og de rammede områdene. Hans oppfordring om å hjelpe ble sett på med skepsis spesielt av engelskmenn. De så nå på han som Lenins naive redskap. De var redde for at dette ville styrke kommunistene. Nansen argumenterte for at en boikott og forlengede lidelser ville være en hindring for handel mellom Russland og resten av Europa, og uten dette ville gjenoppbyggingen bli skadelidende. Nansen fikk ikke gehør for dette, og han var derfor nødt til å støtte seg på privat hjelp. Denne var liten sammenlignet med den han ellers ville fått i stand.

Sommeren 1922 kunne Nansen melde til LA at tilbakesendingen av over 400.000 krigsflyktninger var fullført. Samtidig takket han det Internasjonale Røde Kors for å gjøre hovedtyngden av det praktiske arbeidet. Nansen sitt samarbeide med Røde Kors hadde gjort han kjent i mange sammenhenger, og de foreslo å bruke hans navn til et pass for alle de som Lenin fratok statsborgerskapet etter at de flyktet vestover under borgerkrigen. Nansen-passet skulle bli svært viktig for veldig mange, og lot kjente folk russere som Igor Stravinsky, Sergey Rachmaninov, Marc Chagall and Anna Pavlova starte nye liv i Vesten.

Det var heller ingen overraskelse at Nansen ble nominert til Nobels Fredspris den samme høsten. Hans arbeid for tilbakeføring av krigsflyktninger, for sultende russere og evne til å oppfordre verden til nestekjærlighet — ble fremhevet av Nobelskomitéen. Nansen selv mente at andre var mer verdige kandidater. Han brukte pengene fra prisen til å starte to gårdsbruk for jordbruksforskning i datidens Russland. Han ble senere utnevnt til æresborger av Moskva, og av mange kritisert for å være for ukritisk mot Lenin.

Befolkningsbytte som fredsløsning

Etter at han fikk prisen, fortsatte Nansen å bruke all sin energi på LA. De spurte han om han kunne megle i konflikten mellom Tyrkia og Hellas. Tyrkia hadde vært på den tapende siden i første verdenskrig. Her hadde over en million etniske grekere flyktet fra Tyrkia til Hellas, og tyrkere hadde flyktet fra gresk side. Nansen konkluderte med at den beste løsningen var etnisk separasjon. Tyrkere og grekere kunne ikke leve sammen. Han overtalte grekerne og tyrkerne til å utveksle befolkning, og den ble ansett som over i 1924.

I de påfølgende år forsøkte innflytelsesrike sirkler å trekke Nansen inn i politikken igjen. Drevet av bekymring for kommunismen så de konservative seg om etter en sterk leder. Det konservative, nasjonalistiske og anti-kommunistiske Fedrelandslaget, ble grunnlagt i 1925.

Dette var en politisk opplysningsorganisasjon. Nansen var hovedtaler under åpningen, og tidligere statsminister, Christian Michelsen, var blant de som håpet å få inn Nansen. En som kunne samle de ikke-sosialistiske partiene.

Fridtjof Nansens tale ved stiftelsen av Fedrelandslaget: «Ser vi oss om i Europa idag og spør hvad det er som særlig er bristen i vår tid, da må vi vel innrømme at det er mistilliten, mismotet, hatet, misunnelsen. Mistillit – og også hat – mellem folkene, mistillit – og også hat og misunnelse – mellem klassene innen samfundet. Men på mistillit og hat og misunnelse kan ingen fremtid bygges! Det er negative følelser, som ikke kan bringe noe positivt. Det kan bare bringe ondt, men intet godt. Her er det først og fremst roten til ondet ligger, og hvor arbeidet nu må tas op.»

Selv om Nansen mente at kommunisme var nødvendig i et underutviklet land som Russland, var han motstander av dette i Norge: fordi det ikke belønner individualisme. Han mente at kommunisme var meningsløst i et velutviklet land. Han mente også at et land burde ledes av de sterkeste og smarteste landet hadde å gi. Selv om han var aktivt imot kommunisme og sosialisme, ønsket han aldri å stille som statsminister.

I stedet brukte han sin energi på armenske flyktninger fra Tyrkia på sovjetisk side av grensen. Disse hadde vært på de alliertes side, og tyrkerne drev med forfølgelse og massedrap av armenere. Samtidig hadde han igjen tatt opp planene om nye ekspedisjoner. Mens han planla en flytur med luftskip over Arktis, døde han plutselig av hjertestopp i mai 1930. Fridtjof Nansen ble gitt en statlig begravelse, og ble fulgt av en stor mengde på 17. mai.

