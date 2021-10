annonse

annonse

Fylkesnes får nøkkelrolle.

De drømte om en trepartiregjering bestående av Arbeiderpartiet, seg selv og Senterpartiet.

Men etter sonderinger i Hurdal ble det klart at håpet brast for Sosialistisk Venstreparti (SV), som isteden går i opposisjon og blir parlamentarisk støtteparti for Støre-regjeringen.

annonse

I denne forbindelsen har SV advart Støre-regjeringen mot å kjøre slalåm på Stortinget, det vil si hente støtte hos SV i noen saker og hos andre partier i andre saker.

Les også: Advarer mot brå renteheving: – Vil rasere familier (+)

For å sikre at de ikke blir lett bytte for taktikkeri, har SV nå opprettet et team som skal koordinere partiets forhandlinger med regjeringen.

annonse

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes blir leder for forhandlingsenheten, som skal sørge for en «spesialisert og dedikert» front mot regjeringen, skriver VG.

– Budsjettforhandlingene vil gå gjennom finansfraksjonen. Men som i alle saker av et stort omfang så vil jeg og enheten bistå og koordinere vårt arbeid inn mot forhandlingene. Det vil også gjelde budsjettforhandlingene, sier Fylkesnes til avisen.

Les også: Disse sa fra seg norsk statsborgerskap i 2020 (+)

SV følger dermed en modell som Vänsterpartiet, SVs svenske søsterparti, har lagt seg på.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474