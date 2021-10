annonse

En artist, som stod tiltalt for vold mot en kjent NRK-profil, er i Oslo tingrett kjent psykotisk og dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern.

Dette skriver Nettavisen mandag kveld.

Under rettssaken beklaget gjerningsmannen seg for å ha påført offeret alvorlige skader om kvelden 24. januar i fjor. Mishandlingen skjedde ved NRKs hovedkvarter på Marienlyst i Oslo.

«Fornærmede opplyste at det er mulig at tiltalte nevnte at ordet «nigger» hadde blitt sagt i hans programmer», skriver Oslo tingrett om NRK-profilens forklaring.

Påtalemyndigheten slo i tiltalen fast artisten var psykotisk på gjerningstidspunktet, og det ble derfor lagt ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern.

To rettspsykiatrisk sakkyndige har i en erklæring slått fast at den tiltalte oppfyller diagnosen paranoid schizofreni.

Det fremkom under rettssaken at artisten allerede fra tidlig alder hadde opplevd symptomer på sykdommen, og at tilstanden hans hadde blitt verre siden 2018.

«Lyn fra klar himmel»

De sakkyndige fant at de voldsomme slagene mot NRK-profilen kom som «lyn fra klar himmel».

I henhold til de sakkyndiges konklusjon valgte Oslo tingrett å følge aktoratets påstand og konkluderer med å dømme artisten til overføring til tvungent psykisk helsevern.

– Etter dette finner retten at det foreligger en nærliggende, det vil si kvalifisert og reell, fare for at tiltalte på nytt vil begå alvorlige voldslovbrudd. Retten finner at dom på overføring til tvungent psykisk helsevern er nødvendig for å verne andres liv, helse eller frihet, skriver tingrettsdommer Morten Bjone i dommen.

Mannen er også dømt til å betale NRK-profilen 31.158 kroner i erstatning, samt 40.000 kroner i oppreisning.

