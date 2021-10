annonse

«Lets go Brandon» er blitt en viral vinner, melder Fox News.

I flere måneder har ropet «Fuck Joe Biden» blitt hørt på forskjellige arrangement rundt omkring i USA. På sosiale medier blir det ofte delt nye videoer av ropet som er blitt en hit blant Trump-tilhengere og Biden-kritikere.

Hovedstrømsmedia i USA og Norge ønsker ikke skrive om Biden-kritikken som blir ropt på diverse arrangement. Det ble også godt synlig da NBCs reporter Kelli Stavast intervjuet Nascar-sjåfør Brandon Brown i forrige uke.

Under intervjuet ropte flere tilskuere «Fuck Joe Biden». NBC-reporteren prøvde å unngå å blande inn politikk i intervjuet og sa istedet til NBCs seere at publikum ropte «Lets go Brandon», skriver Fox News.

“F Joe Biden” chants break out during NASCAR interview. #FJB pic.twitter.com/1iYZel4zFT — Jewish Deplorable (@TrumpJew2) October 3, 2021

Den falske påstanden at publikum ropte «Lets go Brandon» og ikke «Fuck Joe Biden» har nå blitt et internettfenomen der folk på sosiale medier latterliggjør både media og Joe Biden.

Går viralt

Men også på tribunene har folk fått et nytt rop. Det tok mindre enn en dag før «Fuck Joe Biden»-ropet ble erstattet med «Lets go Brandon»-rop. Både på fotball og baseballkamper kan man høre publikum gjøre narr av media og Biden.

Det produseres også flere videoer som deles på Facebook og twitter med «Lets go Brandon» beskjeder.

På flyplassen i Chigaco lurte en passasjer en flyansatt til å si «Lets go Brandon» over høytaleranlegget.

President Joe Biden kunne heller ikke unnslippe ropet under et besøk i Michigan da han ble møtt av demonstranter på siden av veien som sang den virale meldingen.

Folk hadde også laget en gigantisk reklameplakat med teksten «Lets go Brandon» med bilde av Joe Biden som spiser iskrem.

På lørdag trendet #LetsGoBrandon på Twitter, og et fly ble sett over et Trump-rally i Iowa som bar en lang banner med påskriften «Lets go Brandon».

