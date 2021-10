annonse

Folkebevegelsen Motvind Norge har bestemt seg for å smi mens jernet er varmt. Som følge av at samene vant vindkraftsaken om Fosen i Trøndelag i Høyesterett krever folkebevegelsen nå at de to største vindkraftanleggene i landet må rives.

Dagens dom fra Høyesterett gjelder de to vindkraftanleggene Storheia og Roan, som til sammen har 151 vindturbiner. Høyesterett kom frem til at vedtaket om konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen i Trøndelag er ugyldig fordi utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

– Det er ulovlig bygging, kort og godt. De hadde ikke hjemmel til å bygge, sier Torbjørn Lindseth, styremedlem i Motvind Norge, til NRK.

Advokat Eirik Brønner, som representerte reindriftssamene i retten, sier til NRK at han deler synet til Motvind Norge.

