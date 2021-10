annonse

Talen er den siste under Erna Solbergs nåværende statsministerperiode og gir uttrykk for hovedlinjene i regjeringens arbeidsprogram og politikk for det kommende året. Kong Harald trakk frem det å redusere utslipp av klimagasser som en av regjeringens viktigste arbeidsoppgaver da han leste opp trontalen.

– Norske utslipp går ned. I forrige periode la regjeringen frem planen for ytterligere utslippskutt fram mot 2030. Nå skal denne planen iverksettes, sa kongen.

På vegne av regjeringen trekker han frem det å sørge for at prisen for å slippe ut klimagasser må opp, som det viktigste tiltaket.

– Det er nødvendig for å skape et marked for nye, klimavennlige løsninger og ny teknologi, heter det i talen.

– Regjeringen vil fremme forslag om økt pris på utslipp av gasser som bidrar til klimaendringene. Øvrige skatter og avgifter skal senkes, slik at samlet skattenivå ikke øker, het det videre i trontalen.

Men også pandemien og sysselsettingsutfordringene når bidraget fra oljeaktiviteten reduseres, ble nevnt under trontalen.

– Den økonomiske aktiviteten i Norge tar seg raskt opp. Det er nå flere sysselsatte i befolkningen enn før pandemien kom. Stadig færre går ledige. Det blir stadig flere ledige stillinger. Allerede nå ser vi mangel på kvalifisert arbeidskraft flere steder. Det er både en utfordring og en mulighet. En utfordring fordi mangel på arbeidskraft gir mindre verdiskaping og velferd i samfunnet, en mulighet fordi det er mange flere som kan og vil arbeide i vårt samfunn, sa kongen.

