Richard Burgess er norsklektor og har bodd og jobbet i Norge i 45 år, men nektes norsk statsborgerskap om han ikke gjennomfører en test som kan bevise at han vet nok om det norske samfunnet.

Det faktum at Britiske Richard Burgess har jobbet som norsklektor i en årrekke er ikke nok for Utlendingsdirektoratet.

– Det er litt latterlig. Jeg forstår at man ikke deler ut statsborgerskap etter trynefaktor, men det er noe med å bruke hodet også. Når skjønn fjernes fra byråkrati, så blir det idioti, sier Richard Burgess til NRK i en kommentar til at Utlendingsdirektoratet har bestemt at de ikke vil innvilge ham norsk statsborgerskap før han har bestått testen.

Briten hadde bodd i Norge i 45 år, og jobbet som norsklektor ved videregående skoler i Østfold i tyve av dem, da han for halvannet år siden bestemte han seg for å søke Utlendingsdirektoratet (UDI) om norsk statsborgerskap.

UDI brukte 18 måneder på å si nei

Før helgen kom endelig svaret fra UDI, men det var ikke det svaret norsklektoren håpet på. UDI hadde da brukt halvannet år på å gi ham beskjed om at de ikke kunne behandle søknaden hans.

– Grunnen til at jeg søkte nå, var at det nå er mulig å få dobbelt statsborgerskap. Så lærte jeg av Brexit at reglene endres hele tiden. Jeg føler meg ikke fullt så trygg som jeg gjorde før, sier han.

Før helgen kom svaret fra UDI. Halvannet år etter at han søkte, fikk Burgess beskjed om at de ikke kan behandle søknaden hans fordi han etter deres syn ikke hadde dokumentert at han hadde tilstrekkelig kjennskap til det norske samfunnet.

– Jeg fikk beskjed om at jeg må ta statsborgerprøven eller en prøve i samfunnskunnskap på norsk. Eller så må jeg ha 10 poeng i norsk samfunnsfag, noe jeg ikke har, sier han til NRK.

Måtte le litt da han leste avslaget

Den sindige briten forteller at han hverken er sint eller bitter over avslaget, men innrømmer at han måtte le litt da han leste avslaget.

– Når man har jobbet i et land i 45 år, attpåtil som norsklektor, så blir dette en formalitet som er helt latterlig. Jeg har vært i Norge lenger enn de fleste UDI-ansatte, sier han.

Burgess har bodd i Norge sammenhengende siden 1976 og kaller seg selv en «Norge-entusiast som har fordypet seg i norsk kultur.» Han har to norske barn og fire norske barnebarn, og har eksamen i engelsk, litteraturvitenskap og norsk hovedfag fra norske universitet.

– Da er det litt fortærende at de sier: «nei, du er ikke en av oss, for du har ikke tatt den prøven».

– Vi har forståelse for at regelverket oppfattes utfordrende, men det er lite i regelverket som tillater at vi utøver skjønn i disse sakene, sier Øystein Tonstad Leknes, enhetsleder i oppholdsavdelingen i UDI i en kommentar til NRK.

Han beklager at det har tatt lang tid å behandle søknaden men viser til at UDI har opplevd en tredobling i antall søknader etter at det gjennom en lovendring i januar 2020 ble mulig med dobbelt statsborgerskap.

Burgess er fremdeles innstilt på at han vil ha norsk statsborgerskap. Derfor kommer han til å ta prøven som kreves når han får time til det.

