Noen av de ansatte ved Universitetet i Stavanger (UiS) reagerer veldig negativt og i full offentlighet.

Tirsdag skal Klimarealistene lansere sitt nye fagfellevurderte tidsskrift «Science of climate change» i lokalene til Universitetet i Stavanger. Rektor Klaus Mohn har sagt ja til å stille opp og si noen ord.

— Hadde jeg takket nei, ville jeg blitt beskyldt for å være feig, for å utøve scenenekt eller til og med for å drive med sensur. Når jeg nå takker ja, blir jeg mistenkt for å gå god for Klimarealistene. Med det som utgangspunkt, føler jeg at det er rett å takke ja, sier Klaus Mohn til Khrono.

Førsteamanuensis ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS, Elisabeth Lund Engebretsen, skriver på Twitter at hun er flau over arbeidsplassen sin. Det samme gjør en annen ansatt, førsteamanuensis Åsmund Gjære.

— Jeg er flau over arbeidsplassen min, skriver Gjære.

— Dette er helt hinsides, skriver Engebretsen.

– Driver med hets

Eystein Jansen er forskningsleder og professor i klimaforskning ved Bjerknessenteret i Bergen. Han er overrasket over at Mohn stiller på tirsdag, melder Khrono.

– De andre møtedeltakerne står ikke vanligvis for vitenskapelig etterrettelighet. I beste fall presenterer de håndplukkede fakta, og Klimarealistene er en en organisasjon som driver med hets av klimaforskere, meg inkludert, sier Jansen.

Forsvarer seg

— Det finnes grenser for hva man skal akseptere når det kommer til hva universitetets lokaler blir brukt til, men dette arrangementet mener jeg at vi må tåle, sier Mohn.

I samme program som Mohn stiller Klimarealistenes daglige leder Hans Borge, redaktør Geir Hasnes og Ole Henrik Ellestad.

På søndag kveld rykket Mohn ut på Twitter:

–Fordi det er viktig med meiningsbryting, kritikk og debatt i opent lende takka eg ja til invitasjonen frå Klimarealistene, men dei må tåle at eg er kritisk, både til organisasjonen og det nye tidsskriftet

– Villfarelse

– Når det gjelder lokale, finnes det grenser for hva en kan akseptere. Akkurat dette mener jeg er innafor. Klimarealistene driver ikke med noe ulovlig, men representerer en villfarelse det er viktig å stå opp mot, sier Mohn til Aftenbladet.

Daglig leder i Klimarealistene er Hans Borge som også er også førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger. Det er han som har invitert Klaus Mohn.

— Vi ønsker at Klaus Mohn skal kaste glans over arrangementet, sier Borge til Khrono, og fortsetter:

— Hva han skal snakke om, må han få bestemme selv. Han står fritt til å si det han måtte ønske, og har ikke fått noen bestilling fra oss.

Borge synes reaksjonene er merkelige.

— Det mener jeg er uakademisk og egentlig litt merkelig. Jeg er overrasket over at folk reagerer slik.

Også Eivind Trædal har kastet seg på kritikken:

—At rektoren ved Universitetet i Stavanger stiller opp for å kaste glans over et nytt tidsskrift grunnlagt av klimafornekterne i de såkalte «Klimarealistene» synes jeg er veldig rart, skriver han på Facebook.

