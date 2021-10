annonse

På kun to døgn har Storbritannia plukket opp 1.115 migranter som forsøkte å ta seg over Den engelske kanal fra Frankrike.

Fredag ble 624 personer plukket opp i 23 ulike oppdrag, mens det lørdag ble plukket opp 491 mennesker fordelt på 17 oppdrag, opplyser det britiske innenriksdepartementet.

Søndag opplyste Frankrike at landet plukket opp 342 migranter som forsøkte å ta seg over til England, og franske myndigheter hevder at de har hindret 414 migranter fra å nå Storbritannia i løpet av de siste to døgn.

Spenningen de to landene imellom har imidlertid økt på grunn av alle krysningsforsøk fra migranter i småbåter.

