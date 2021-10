annonse

annonse

Bråket om sportssjef Clas Brede Bråthen fortsetter. Og mediene brukes flittig fra begge sider. Tirsdag er VG ute med en ny sak.

«Kommunikasjonssjef Espen Graff (52) hevder at Clas Brede Bråthen (52) har kalt generalsekretær Ingvild Bretten Berg (48) for «ei fitte». Bråthen nekter for dette», skriver avisen.

Det er i de interne sakspapirene mellom advokatfirmaet Kluge og Norges Skiforbund at opplysningene kommer til syne.

annonse

Dette er blant de konkrete eksemplene som blir nevnt av ulike ski-topper. Det er hva de hevder å ha hørt:

Sportssjefen skjeller ut enkeltpersoner og kommer med personkarakteristikker i andres påhør:

«Generalsekretæren er ei fitte»

«Lederen i hoppkomiteen er en nyttig idiot»

«Skistyret består av inkompetente idioter»

Artikkelen fortsetter.

VG skriver at det er kommunikasjonssjef Espen Graff som hevder å ha hørt at Bråthen skal ha kalt Bretten Berg for «ei fitte» i telefonsamtaler med Bråthen. Bråthen skal altså ikke ha sagt dette til Bretten Berg selv.

annonse

Bråthen nekter for å ha brukt det aktuelle ordet, sier advokaten hans.

– Hvis Bråthen hadde brukt slike ord som «f…» er det rart at Bråthen ikke er blitt konfrontert med det tidligere. Bråthen har siden et møte med generalsekretæren i september i fjor gjentatte ganger bedt NSF (Norges Skiforbund) om å dokumentere og konkretisere eventuelle eksempler på negativ atferd, sier advokat Marit Håvemoen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474