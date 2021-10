annonse

Det var på Dagsrevyen mandag kveld Porsgrunns-ordfører Robin Kåss (Ap) kom med det oppsiktsvekkende utspillet.

Han viste til de store ressursene politiet måtte bruke hver gang Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) holdt demonstrasjoner mot islam i norske byer.

Kåss mener det er feil at politiet og kommuner skal bruke store pengebeløp på å sikre markeringene til den «antiislamske organisasjonen SIAN». Han mener Stortinget må sette grenser for hva ytringsfriheten skal koste.

I Porsgrunn i helgen var det «politi overalt», ble det sagt på Dagsrevyen.

– Dette her er helt grenseløst. At to-tre mennesker skal kunne reise fra by til by, påføre alle andre hundretusener, kanskje millioner av kroner i kostnader. Det går rett og slett ikke an, sa Kåss og fortsatte:

– Hvorfor skal denne gjengen, som ikke har noe budskap av interesse for noen få alt gratis?

Kåss sa videre at «det må være en grense» og henviste til at rockekonserter og russetreff må betale for sikkerheten sin.

Men Kåss ble i innslaget stående helt alene om synspunktet sitt.

Lars Thorsen i SIAN mente det er motdemonstrantene som er problemet og som påfører kostnadene.

– Alt det som er av tiltak, det skyldes at vi har elementer i samfunnet vårt som hater demokratiet, som hater fri meningsbrytning. Det er ikke vi som er problemet, sa Thorsen.

Politimester Ole Bredrup Sæverud henviste til ytringsfriheten og påpeker at politiet er pålagt å forsvare den.

– Det er en del av den jobben vi har, sier han på spørsmål om han skulle ønske at budsjettet kunne bli brukt på noe annet. Han mener det er «prisen man må betale for å være et åpent demokrati».

– SIAN har faktisk rett

Men mest irettesettende var Anine Kierulf, som er førstamanuensis ved juridisk fakultet ved UiO.

– Det skal i utgangspunktet ikke være noen grenser for hva ytringsfriheten skal koste, slo hun fast.

– Hvis det var slik at man måtte betale for å demonstrere, var det bare de med ressurser som kunne nå frem med den måten å ytre seg på. Så det er helt klart ikke slik som vårt demokrati er lagt opp.

– Kunne Stortinget satt en grense for hva staten skal dekke og ikke?

– Nei, ikke ved å måtte betale for seg for å ytre seg fritt i det åpne rom.

Hun henviste til at det finnes juridiske grenser for ytringsfriheten, som blant annet trusler, hatefulle ytringer og oppfordringer til vold, men at de ikke rammer SIAN.

– Denne typen budskap SIAN kommer med, er stort sett lovlig. Noen ganger trår de over en grense, men da er det noe som straffeforfølges i ettertid. (…) Vi har ytringsfrihet i Norge og vi har fravær av forhåndssensur. Vi må slippe ytringene frem før vi kan reagere på dem.

Det vi må spørre oss om er hva er som gjør at kostnadene blir så store, spurte Kierulf retorisk før hun svarte selv:

– Det er ikke så ofte at jeg tenker SIAN har rett i noe, men akkurat på dette punktet har SIAN faktisk rett. Grunnen til at dette blir så dyrt, grunnen til at etterretningen blir så voldsom i forkant, grunnen til at sikkerhetstiltakene er så store, det er ikke de få menneskene i SIAN som står og sier veldig upopulære ting, det er motdemonstrantene.

Blant dem er det «noen som ikke følger loven» og det er årsaken til sikkerhetstiltakene, påpekte juristen fra UiO.

Robin Kåss har vært statssekretær for Ap og ble valgt til ordfører i Porsgrunn i 2015. Han ble gjenvalgt i 2019.

