Den nye regjeringen lover gratis ferge på små strekninger rundt omkring i Norge.

Det bekrefter de to partilederne, Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i et intervju med VG.

– Vi slår fast i den nye regjeringserklæringen at vi ønsker å halvere fergeprisene i Norge. I øysamfunn uten annen forbindelse enn ferge – blir overfarten gratis. I tillegg blir det gratis ferge på strekninger der det er færre enn 100.000 passasjerer årlig, sier Trygve Slagsvold Vedum til VG.

Sp-lederen mener priskuttet på ferger er et stort og betydelig grep for å binde Norge bedre sammen, samt hjelpe mennesker med ekstra store transportkostnader, skriver VG.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er på kutt i fergeprisene som et økonomisk utjevningstiltak.

– Denne regjeringen ønsker å jevne ut forskjeller og se hele landet. Vi ser særlige utfordringer knyttet til transport og fremkommelighet for folk som skal på jobb og ta seg frem i landet vårt, sier Støre i sin begrunnelse for ferge-grepet, til VG.

– Endelig

På sosiale medier har nyheten om gratis ferge blitt godt mottatt av mange.

– Endelig. Dette skulle blitt innført for lenge siden. Ferge er bare forlenging av en vei. På tide, skrives det.

– Den nye regjeringen starter bra, skriver en annen.

Andre er mer skeptiske.

– Hva med strømprisen? Den er viktigere å gjøre noe med, skriver en person.

– Så her har den nye regjeringen med AP og SP allerede begynt å koste penger for folk, alt før de har kommet inn på sine nye kontorer. De som ikke tar ferger, må nå betale for de som gjør det, via skatteseddelen. AP fornekter seg ikke, alt skal bli dyrere, for folk flest, er beskjeden fra en annen.

