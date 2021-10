annonse

Erna Solberg har varslet Stortinget om at hun og resten av regjeringen søker kongen om avskjed, og peker på Jonas Gahr Støre som sin etterfølger.

Solberg ba om å få ordet etter at finansminister Jan Tore Sanner hadde presentert Solberg-regjeringens siste statsbudsjett i Stortinget i dag.

– Stortingsvalget 13. september 2021 har gitt som resultat at det foreligger et parlamentarisk grunnlag for en ny regjering. Jeg vil derfor i statsråd i dag klokka 13 legge fram en søknad om avskjed for regjeringen, sa Solberg til Stortinget.

– Jeg vil råde Hans Majestet Kongen til å henvende seg til lederen for Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, da han er statsministerkandidat for de to partiene som er beredt til å danne regjering, fortsatte hun.

Det betyr at kongen etter statsrådsmøtet klokken 13 i dag vil kontakte Jonas Gahr Støre og gi ham oppdraget med å danne ny regjering, og be Solberg fortsette som leder av et forretningsministerium inntil en ny regjering er klar, opplyser NTB.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har varslet at de skal legge frem regjeringsplattformen onsdag og presentere medlemmene i regjeringen torsdag.

