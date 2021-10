annonse

To personer er skutt sør i Stockholm. Et av ofrene skal være en 15 år gammel gutt, erfarer svenske medier, melder NTB.

Aftonbladet og Expressen skriver at deres kilder opplyser at en 15-åring er skutt. Skyteepisoden skjedde i Farsta, om lag åtte kilometer sør for Stockholm sentrum sent tirsdag kveld.

– Det stemmer at det er flere som har ringt inn og meldt om skuddløsning, og vi har flere politipatruljer på plass, sier politiets pressetalsperson Helena Boström Thomas.

Politiet bekrefter overfor nyhetsbyrået TT at to personer er skutt og såret. Politiet fikk melding om hendelsen like før klokka 22.

