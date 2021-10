annonse

Det brøt ut voldsomme demonstrasjoner i Italia i helgen i forbindelse med landets nye coronalov som forbyr folk å jobbe hvis de ikke har en negativ coronatest eller er vaksinert.

Fredag 15.oktober er siste dag før det nye coronaregimet i Italia innføres. Har du ikke det såkalte «grønne coronapasset», mister du jobben. Kravet er at du enten må fremvise negativ coronatest, eller være vaksinert mot det kinesiske coronaviruset.

Italienerne er rasende på den nye loven og i helgen demonstrerte tusenvis i gatene.

Large protest in Rome, Italy, against a mandate requiring proof of vaccination for all workers beginning on October 15th. Reports of violent clashes with police.pic.twitter.com/fODREvtCPo — Alex Salvi (@alexsalvinews) October 9, 2021

Men det gikk ikke rolig for seg. Demonstrantene ble møtt av et hardhendt politi som slo løs på folk med batonger.

Flere videoer av sammenstøtet ble delt på sosiale medier.

Public health experts in Australia and Italy say a police state is an effective COVID mitigation like masks or lockdowns.pic.twitter.com/Rs377hEPxm — Aaron Ginn (@aginnt) October 10, 2021

TV 2 har vært i kontakt med den italienske forsvarsadvokaten Renate Holzheisen som jobber for de som har mistet jobbene sine som følge av coronatiltakene i landet.

– Dette er ekstremt autoritært og hører ingen steds hjemme i et demokratisk samfunn.

– Helsearbeidere som ikke var fullvaksinerte innen april har blitt bedt om å fratre fra sine stillinger. Jeg har hundrevis av saker med alt fra farmasøyter, fysioterapeuter, intensivsykepleiere og overleger som har mistet bevilgningen eller blitt fjernet fra sine stillinger ved makt, sier Holzheisen til TV 2.

I demonstrasjonen lørdag ble også kvinner slått av politiet. Noen kvinner ble sett gråtende, mens andre blødde fra ansiktet.

Gått for langt

Den italienske forsvarsadvokaten Holzheisen sier til TV 2 at de nye reglene er svært problematisk for demokratiet, og hevder det er diskriminerende. Hun mener også at vaksinasjon vil komme til å bli obligatorisk i fremtiden.

TV 2 har intervjuet flere demonstranter som sier at «begeret er fullt».

– Hvis denne reformen går gjennom ser jeg på det som min plikt og rett som italiensk borger å gjøre opprør. Vi italienere har tålt mye under pandemien, vi har sittet stille, men nå er begeret fullt. Italienerne har fått nok, sier aktivist, Stefano Marletta til TV 2.

– Stadig flere mener regjeringen nå har gått altfor langt, hevder han.

Over 80 prosent av Italias befolkning over 12 år er vaksinert mot covid-19. De nye tiltakene innføres ifølge regjeringen for å kunne åpne opp for ytterligere lettelser i smittevernstiltakene i Italia, skriver TV 2.

