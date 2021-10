annonse

Thor Gjermund Eriksen er ferdig som kringkastingssjef for NRK i 2022. Det har ført til jubel på sosiale medier.

Mandag kom nyheten mange har ventet på. Thor Gjermund Eriksen informerte NRK-styret at han ønsker å gå av som kringkastingssjef i løpet av 2022.

– Jeg har hatt en fantastisk oppgave som leder for NRK i disse årene. Det har vært utfordrende, men jeg har elsket hver eneste arbeidsdag i NRK, sa Eriksen i et intervju med statskanalen.

Eriksen har vært politisk rådgiver for SV, og har også jobbet for Arbeiderpartiets Raymond Johansen i partiet han også var medlem av. Dagen før han ble ansatt som NRK-sjef meldte han seg ut av Arbeiderpartiet.

Da han ble utnevnt som kringkastingssjef haglet kritikken fra flere politikere på høyresiden.

– Dette er en ren partiutnevnelse og betegnelsen ARK står med denne utnevnelsen fjellstøtt, sa daværende mediepolitiske talsmann Øyvind Korsberg (Frp) til NTB i 2012. Også Frps Harald Nesvik kalte ansettelsen for en «politisk ansettelse».

Korsnekt og hijab-programleder

Eriksen har vært en kontroversiell kringkastingssjef. I løpet av sine år som sjef har det vært mange episoder der kritikken har haglet.

Etter kun ett år i sjefsstolen nektet Eriksen og ledelsen i statskanalen programleder Siv Kristin Sællmann å bruke et halssmykke med et kors under TV-sendingene.

Saken ble svært kontroversiell og statskanalen mottok mange klager. NRK forsvarte sin avgjørelse og mente det ville være «brudd på menneskerettighetene om kanalen skulle pålegges å åpne for religiøse symboler».

Det ble også rabalder da kringkastingssjef Eriksen ansatte kanalens første kvinnelige hijab-programleder i det politiske programmet «Faten tar valget». Kringkastingsrådet mottok over 6000 klager før programmet var vist. Mange mente hijab er et politisk plagg som ikke burde blitt akseptert i NRK.

Eriksen ble sint etter klagestormen.

– Det er det som gjør meg trist og opprørt. Det har ingenting med innholdet i programmet å gjøre, det har med forutinntatthet å gjøre, sa NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen i et intervju.

Mange reagerte også da NRK publiserte deler av Anders Breiviks «manifest» i Resetts kommentarfelt som ble brukt i programmet Satiriks. Det såkalte satire-programmet har forøvrig fått mange klager under Eriksens periode.

Glede

Eriksens avgang har ført til stor jubel på sosiale medier.

På Facebook-siden til NRK har det kommet flere hundre latter-reaksjoner, og i kommentarfeltet er folk glade. Mange håper på en ny kringkastingssjef som ikke har politisk slagside.

– Hadde blitt veldig glad om vi kunne få en politisk nøytral leder neste gang. Er så drittlei av venstre propaganda, klimapropaganda, muslimpropaganda som jeg i tillegg MÅ betale for. NRK burde være en statlig nøytral kanal for å arrestere de andre aktørene. I dag virker det nærmest motsatt og da er jo hele poenget med en statskanal borte. Med mindre man vil ha et diktatur da. Når det er sagt så er nrk veldig bra på veldig mye annet, skriver en person.

– Få tak i en flink person som ikke har vært involvert i noen form for politisk inndoktrinering! Dessuten kan denne “sjefen” gå tvert, i stedet for å vente til neste år!! skriver en annen.

– Denne mannen skulle vært sparket for mange år siden, skriver en tredjeperson.

– Savne Eriksen

Gleden er stor hos mange, noe som har ført til reaksjoner fra de som støtter Eriksen.

– Jeg ville fjernet kommentarfeltet. Veldig mye usaklig, mener en person.

Det er også kommet hundrevis av kommentarer i andre kommentarfelt som har skrevet om Eriksens avgang. Mange er også skeptiske til den neste sjefen som vil bli ansatt hos NRK.

Flere frykter blant annet at en kvinne fra venstresiden vil få jobben.

– Folk kommer til å savne Eriksen om et par år når den neste feministsosialisten har gjort NRK enda mer radikal. Tro meg, en ny kvinne vil overta og hun vil være laaaangt til venstre politisk. Det eneste som hjelper er å legge ned NRK, men desverre har vi ingen politiske partier på Stortinget som vil gjøre noe med statskanalen, skriver en person.

